Trio de clarinetistas apresenta passeio musical por diferentes estilos

O projeto Sextas Musicais volta ao CTJ Hall nesta sexta-feira (24/10) com o Trio de Clarinetas do Cerrado, que se apresenta às 20h. O grupo reúne as vivências e influências de cada músico para apresentar um repertório que passeia por estilos variados, do erudito ao popular, com ritmos brasileiros, peças clássicas e arranjos contemporâneos.
Formado por Widisley Gutemberg, Marcos Cohen e Elon Silveira, o trio contará ainda com a participação especial de Dirceu Decknes (clarineta) e Isaac David (pandeiro). Durante o espetáculo, o artista plástico Dalton Miranda fará intervenção com pintura ao vivo dos músicos.
Aberto ao público e gratuito, o recital será realizado na Casa Thomas Jefferson da Asa Sul. Desde 1987, o espaço apresenta o Sextas Musicais com o compromisso de divulgar performances musicais de excelência.
Serviço
Sextas Musicais com Trio de Clarinetas do Cerrado
Sexta-feira (24/10), a partir das 20h no CTJ Hall da Asa Sul (706/906 Sul). Entrada gratuita e classificação indicativa livre.
