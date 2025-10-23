InícioDiversão e Arte
Mauricio de Sousa surpreende em rara aparição na estreia de sua cinebiografia

Mesmo em cadeira de rodas, Mauricio celebrou sua trajetória e legado da Turma da Mônica

Na estreia do Filme 'Mauricio de Sousa - O Filme' o artista criador da Turma da Mônica fez uma rara aparição e prestigiou o filho
Na última terça-feira (21/10), a 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo foi palco de uma homenagem a Mauricio de Sousa, que está prestes a completar 90 anos. O quadrinista surpreendeu ao comparecer à pré-estreia de Mauricio de Sousa - O Filme, mesmo em cadeira de rodas e afastado das entrevistas nos últimos anos.

O momento mais emocionante foi ao lado do filho Mauro Sousa, que dá vida ao pai nas telas. Juntos, eles receberam uma ovação da plateia lotada após a sessão, trocando olhares e sorrisos cheios de emoção. Embora não tenha falado com o público ou a imprensa, Mauricio fez questão de acenar e agradecer com gestos e expressões calorosas.

A homenagem começou ainda antes do evento. No dia 15 de outubro, durante a abertura do festival, Mauricio foi agraciado com o Prêmio Leon Cakoff, celebrando sua carreira e legado. O filme, que estreia nesta quinta-feira (23/10), acompanha toda a trajetória do criador da Turma da Mônica, da infância e do despertar para os quadrinhos até se tornar um ícone da literatura e da cultura brasileira.

 
 
 
23/10/2025 11:18
