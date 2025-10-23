Mauricio de Sousa surpreende em rara aparição na estreia de sua cinebiografia

Na última terça-feira (21/10), a 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo foi palco de uma homenagem a Mauricio de Sousa, que está prestes a completar 90 anos. O quadrinista surpreendeu ao comparecer à pré-estreia de Mauricio de Sousa - O Filme, mesmo em cadeira de rodas e afastado das entrevistas nos últimos anos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O momento mais emocionante foi ao lado do filho Mauro Sousa, que dá vida ao pai nas telas. Juntos, eles receberam uma ovação da plateia lotada após a sessão, trocando olhares e sorrisos cheios de emoção. Embora não tenha falado com o público ou a imprensa, Mauricio fez questão de acenar e agradecer com gestos e expressões calorosas.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A homenagem começou ainda antes do evento. No dia 15 de outubro, durante a abertura do festival, Mauricio foi agraciado com o Prêmio Leon Cakoff, celebrando sua carreira e legado. O filme, que estreia nesta quinta-feira (23/10), acompanha toda a trajetória do criador da Turma da Mônica, da infância e do despertar para os quadrinhos até se tornar um ícone da literatura e da cultura brasileira.
Ver essa foto no Instagram
Saiba Mais
- Diversão e Arte Ana Castela sonha com parcerias internacionais
- Diversão e Arte ‘Êta Mundo Melhor!’ chega ao 100º capítulo com maior audiência das 18h em cinco anos
- Diversão e Arte Tiago Abravanel explica nova rotina alimentar após emagrecer 23 quilos
- Diversão e Arte Cotado para o Oscar, Wagner Moura diz "não" às redes sociais e explica decisão
- Diversão e Arte Ozzy Osbourne revela em livro póstumo traições, vício e reconciliação
- Diversão e Arte Ary Fontoura mostra treino na academia aos 92 anos: 'Resistência contra o tempo'