Gabriel Guedes homenageia Milton Nascimento em show no Clube do Choro

O Clube do Choro receberá, nesta sexta-feira (31/10), às 20h, o show Travessia, homenagem a Milton Nascimento, que completou 83 anos no último domingo (26/10). O show é produzido por Tita Lyra e dirigido por Gabriel Guedes, e conta com participação de Tico de Moraes e Cely Curado. Além disso, o evento terá a participação do pintor Manu Militão, que produzirá uma obra ao vivo enquanto assiste ao show. Tanto Gabriel quanto Tita compartilham a opinião de que Milton “é um dos maiores cantores do planeta”.

O repertório da apresentação foi escolhido para contar a história de Nascimento por meio das músicas. “A ideia é fazer algo em ordem cronológica”, explica o diretor. As canções retratam a vida de Milton desde sua infância até a fama, passando por sua mudança para Belo Horizonte e sua participação no Clube da Esquina. O show carrega o nome de uma das músicas mais importantes da carreira de Nascimento: Travessia. Lançada em 1967, ela consagrou o cantor na música brasileira. “Essa música mudou para sempre a história da música popular brasileira”, afirma Tita.

Gabriel Guedes é, além de diretor musical do evento, afilhado de batismo do ícone da música. Ele revela que sua trajetória na música está intimamente ligada a Milton e recorda momentos de sua infância que passou com o cantor: “Desde criança, eu o via lá em casa, ele sempre levava o disco que ele tinha acabado de lançar. Eu fui embalado com as músicas dele, tocadas frequentemente em casa, e elas tiveram um papel muito afetivo na minha formação”.

Milton Nascimento nasceu em 1942, no Rio de Janeiro, ms radicou-se em Minas Gerais. A produtora afirma que, apesar de ser multi-instrumentista, o grande instrumento de Milton Nascimento é a voz: “É uma voz ímpar”. Conhecido pelo apelido Bituca, ele já lançou mais de 30 álbuns. O cantor se despediu dos palcos com uma turnê em 2022, mas segue compondo e realizando colaborações.





Serviço

Show Travessia, homenagem a Milton Nascimento

Nesta sexta-feira (31/10), às 20h, no Clube do Choro. Livre para todos os públicos. Ingressos à venda pela Bilheteria Digital.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel