Vera Fischer revela o segredo para envelhecer bem aos 73

Em sua conta do Instagram, a artista falou que é muito questionada sobre a ‘fórmula’ para envelhecer bem. Para ela, não tem nenhum mistério por trás - (crédito: Reprodução/Instagram/Nana Moraes)

Vera Fischer usou as redes sociais e chamou a atenção dos milhares de seguidores ao reunir fotos de um ensaio, nesta última quarta-feira (29). A atriz veterana, de 73 anos, descreveu as técnicas utilizadas para envelhecer da melhor forma.

Em sua conta do Instagram, a artista falou que é muito questionada sobre a ‘fórmula’ para envelhecer bem. Para ela, não tem nenhum mistério por trás.

"Sem filtro, nem receita… Apenas eu: colorida, segura e cheia de história para contar. Vivem me pedindo a fórmula; a minha, talvez, seja o bom humor, não consumir notícias ruins e ter zero pressa para agradar. Ah, e se amar em todas as fases também é importante", disse Vera Fischer, na publicação.





Em tempo, Vera Fischer já foi Miss Brasil em 1969, e tornou-se um dos maiores símbolos sexuais do país desde a década de 1970. Atualmente, ela está longe das telinhas, cujo sua última novela foi em Espelho da Vida (2018), na Globo.

