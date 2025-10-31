Festival Backbone tem Ratos de Porão, Supercombo e Lupa

Jão (guitarra), Juninho (baixo), João Gordo (vocal) e Boka (bateria), da esquerda para a direita, trazem clássicos do Ratos de Porão ao Festival Backbone - (crédito: Marcos Hermes)

Ratos de Porão, Supercombo e Lupa participam, neste sábado (1º/11), do Festival Backbone, realizado no estacionamento do estádio Bezerrão, no Gama. Também sobe ao palco a banda holandesa Neuroot HC. O evento, que começa às 11h, reúne ainda feira de adoção de pets, gastronomia e competição de jogos digitais. A entrada é gratuita. No domingo (2/11), bandas de cover se apresentam na Ressaca Backbone.

João Gordo e Ratos de Porão trazem ao festival repertório que atravessa os mais de 40 anos de história da banda. Baixista do grupo desde 2004, Paulo Sérgio Sangiorgio Júnior, o Juninho, acredita que a vontade de permanecerem juntos vem de algo que extrapola a música. “A energia do punk nunca acaba, porque ele está presente em nossas vidas, todos os dias, em nossas atitudes.”

“Nossa história é muito rica, passou por várias fases e nos ensinou bastante. A gente já tocou no mundo inteiro, então é possível sentir essa energia nos lugares que passamos. Isso se relaciona com o tipo de som que fazemos, com a contracultura”, completa o baixista. O festival também celebra os 22 anos do moto clube gamense Four Ever MC.





Serviço

Festival Backbone

Sábado (1º/11), a partir das 11h, no estacionamento do estádio Bezerrão, no Gama. Entrada gratuita. Ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

