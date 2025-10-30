InícioDiversão e Arte
Fim do "Conversa com Bial"? Entenda o que motivou a decisão

O canal planeja o fim do talk show de Pedro Bial após oito anos

Fim do
Fim do "Conversa com Bial"? Entenda o que motivou a decisão

O Conversa com Bial deve chegar ao fim nos próximos meses. O talk show, apresentado por Pedro Bial, possui grandes chances de ser descontinuado após oito anos no ar nas madrugadas da Globo.

Dentre algumas razões pela possível extinção do formato, incluem-se: baixa audiência, retorno comercial aquém do esperado e dificuldade para assegurar entrevistados de destaque todos os dias.

Segundo informações do colunista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, a tendência é que o Conversa com Bial seja encerrado em dezembro, sendo substituído por um horário alternativo das novelas da Globo.

A tendência, inclusive, é de que as novelas das nove sejam reapresentadas nas madrugadas, assim como acontece com as tramas das sete desde 2022. Atualmente, Dona de Mim segue em cartaz e vai ao ar após o programa de entrevistas. Para 2026, a expectativa é de que o canal ceda a faixa para a exibição de atrações regionais.

