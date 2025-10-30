Fim do "Conversa com Bial"? Entenda o que motivou a decisão

O Conversa com Bial deve chegar ao fim nos próximos meses. O talk show, apresentado por Pedro Bial, possui grandes chances de ser descontinuado após oito anos no ar nas madrugadas da Globo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Dentre algumas razões pela possível extinção do formato, incluem-se: baixa audiência, retorno comercial aquém do esperado e dificuldade para assegurar entrevistados de destaque todos os dias.
Segundo informações do colunista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, a tendência é que o Conversa com Bial seja encerrado em dezembro, sendo substituído por um horário alternativo das novelas da Globo.
A tendência, inclusive, é de que as novelas das nove sejam reapresentadas nas madrugadas, assim como acontece com as tramas das sete desde 2022. Atualmente, Dona de Mim segue em cartaz e vai ao ar após o programa de entrevistas. Para 2026, a expectativa é de que o canal ceda a faixa para a exibição de atrações regionais.
O post Globo deve substituir Conversa com Bial por reprise de novelas, diz jornalista foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Olivia Rodrigo retorna aos estúdios e revela detalhes do próximo álbum
- Diversão e Arte Demi Lovato rebate críticas sobre falta de “música do verão” em 2025
- Diversão e Arte Evangélica, nora de Marília Gabriela revela arrependimento com ensaio sexy
- Diversão e Arte Rosiane Pinheiro: "Desejo sexual simplesmente desaparece"
- Diversão e Arte Priscila Fantin: "Fiquei surpresa" ao descobrir a menopausa
- Diversão e Arte Vera Fischer revela o segredo para envelhecer bem aos 73