Evangélica, nora de Marília Gabriela revela arrependimento com ensaio sexy

Dani Valente relembrou o ensaio sensual que realizou na década de 2000, quando fazia sucesso no extinto humorístico Zorra Total, da Globo – entre 2001 e 2005.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A atriz e roteirista, que é nora de Marília Gabriela, diz se arrepender das fotos feitas para a extinta revista VIP, e revelou que, na época, chegou a recusar um convite para posar nua na Playboy.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
"Detestei"
"Eu detestei o olhar dos homens em cima de mim. Me senti um pedaço de carne, e eu me senti muito incomodada com isso. Tanto que, na época, eu fui chamada para sair na Playboy e recusei. Eu falei: ‘se eu não suportei um ensaio em que eu não estava nem nua, imagina se eu tirar a roupa?'", contou Dani, em entrevista ao canal de Karina Bacchi no YouTube.
Na época, Valente era casada com o empresário Nédio José Mocellin, dono de uma churrascaria, que, segundo ela, não poupou elogios ao ensaio sensual. A nora de Marília Gabriela apontou que fez alguns papéis sensuais, mas que, na vida real, sempre se vestiu de maneira mais discreta.
"Os figurinos me deixavam mais exposta, mas, na minha vida pessoal, eu não queria mostrar [meu corpo]", declarou Dani Valente. Atualmente, ela é evangélica, casada com o apresentador Christiano Cochrane, com quem mora em Orlando, nos Estados Unidos, com a filha, Valentina, de 14 anos.
O post Evangélica, nora de Marília Gabriela relembra ensaio sensual e revela arrependimento: "Detestei" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Olivia Rodrigo retorna aos estúdios e revela detalhes do próximo álbum
- Diversão e Arte Demi Lovato rebate críticas sobre falta de “música do verão” em 2025
- Diversão e Arte Rosiane Pinheiro: "Desejo sexual simplesmente desaparece"
- Diversão e Arte Priscila Fantin: "Fiquei surpresa" ao descobrir a menopausa
- Diversão e Arte Vera Fischer revela o segredo para envelhecer bem aos 73
- Diversão e Arte Miley Cyrus revela quais são os dois álbuns mais importantes de sua carreira