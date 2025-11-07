Sabores do poder: um passeio gastronômico pelos restaurantes institucionais

O peixe braseado é um dos destaques do Terra Nova Brasília, restaurante do Itamaraty - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Centro da política nacional, Brasília abriga diversos restaurantes institucionais nos quais a culinária se encontra com a rotina do poder. Seja nos tribunais, na Câmara Legislativa ou no próprio Itamaraty, os espaços gastronômicos procuram refletir a identidade e tradição do país em cardápios que equilibram praticidade e sofisticação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ainda em soft opening, o Terra Nova Brasília é a mais recente novidade entre os restaurantes institucionais de Brasília. "A gente serve comida popular brasileira de verdade, baseado em muita pesquisa, história e cultura do nosso povo, sempre priorizando bons insumos, técnica e sabor", detalha a chef Júlia Almeida, responsável pelo novo restaurante do Itamaraty.

"Nosso carro-chefe é o padrão da comida caseira bem feita, sempre mantendo o sabor e o aconchego da comida caseira, o que gostamos de chamar de comida afetiva", destaca Lélio Reis, um dos proprietários do Taioba, localizado no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Para ele, o maior desafio da casa é atender diariamente um público fiel e exigente. "Por isso, investimos constantemente em treinamentos mensais para nossa equipe, garantindo que estejam sempre preparados para oferecer um atendimento de excelência e apresentar novos pratos aos nossos clientes", completa.

Para Vitor Corrêa, diretor regional do Senac-DF, um dos grandes diferenciais do café-escola da Casa de Chá é a união da comida brasileira com um ambiente bonito e um espaço de estudo para futuros chefs. "Além da valorização da gastronomia, saberes e sabores do Cerrado e do Brasil, o café é um local de aprendizagem, onde os alunos realizam a prática supervisionada por instrutores, fazendo um atendimento real com preços acessíveis. O restaurante vem se tornando um local de muita procura por causa dessa experiência única e pelo pôr do sol singular na Praça dos Três Poderes", afirma.

Cardápio variado

Criado em 1989, o Taioba é fruto da união e vontade de três irmãos de abrir um restaurante no Gilberto Salomão. Durante a década de 1990, os donos decidiram participar de licitações públicas. “Primeiro por convite de alguns órgãos, depois pela percepção de que esse seria um caminho cheio de oportunidades”, explica Lélio Reis, um dos proprietários do restaurante. Foi assim que surgiu a unidade do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O proprietário conta que, desde o início, o diferencial da casa foi o bufê self-service (R$ 50,55/kg), com cardápio variado. Segundo ele, os destaques são a feijoada completa, servida às sextas-feiras, e o tradicional frango cabelo de anjo, um filé de frango empanado e frito com macarrão tipo ninho. O restaurante ainda oferece um menu à la carte, em que a indicação de Lélio é o salmão ao molho de ervas (R$ 34,98), “um prato leve e saboroso que conquistou nossos clientes”.

Diversidade gastronômica

Inaugurado em 2024, o café-escola da Casa de Chá surgiu com o "propósito de revitalizar um espaço, preservar a memória, estimular o turismo e valorizar a cultura gastronômica do Cerrado e de Brasília", explica Vitor Corrêa, diretor regional do Senac-DF. A escolha do local, na Praça dos Três Poderes, se deu pelo fato de a edificação ser tombada, desenhada por Oscar Niemeyer e estar em um dos pontos mais importantes do país.

Com cardápio elaborado pelo chef brasiliense Gil Guimarães, os pratos da Casa de Chá englobam elementos da culinária de diversas regiões do Brasil, refletindo a diversidade gastronômica do país. O menu com entrada, prato principal e suco do dia sai por R$ 72, e as opções de almoço variam diariamente. Às sextas, os brasilienses podem se deliciar com a feijoada tradicional, com carne seca, lombo, calabresa, bacon e paio, ou com a versão vegana do prato, feita com abóbora japonesa, cenoura, tofu defumado, batata baroa, cará e chuchu. Ambas são acompanhadas por arroz branco, farofa de couve e vinagrete de laranja com brotos de agrião.

Aos sábados, são oferecidas a costela desfiada ao molho de goiabada cascão com massa fresca ao molho de queijo canastra e a lasanha de abobrinha e palmito pupunha acompanhada por salada caprese com mussarela de caju e azeite de manjericão. Aos domingos, o menu conta com pescada amarela ao molho de maracujá e manga, guarnecida de arroz cremoso de parmesão e crispy de bacon, costela suína ao molho roti com aligot de abóbora e farofa. Para os que não comem carne, a opção é o mix de cogumelos ao molho de cerveja preta com purê de batata com cumaru e farofa de baru.

Alimentação balançeada

O Sesi Alimentação proporciona refeições balanceadas, nutritivas e variadas nos restaurantes espalhados pelo Distrito Federal. Além das unidades da Federação das Indústrias do DF (Fibra), do Sesi Brasília, das escolas do Sesi no Gama, em Sobradinho e em Taguatinga, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da Companhia Energética de Brasília (CEB), da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), do Palácio do Planalto e na Confederação Nacional da Indústria (CNI), foi inaugurado, em julho deste ano, um novo restaurante no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

A casa reúne uma equipe de nutricionistas, cozinheiros e auxiliares responsáveis pelo bufê self-service. Com funcionamento de segunda a sexta, exceto feriados, o almoço é servido das 11h30 às 14h por R$ 68,90 o quilo, enquanto o lanche, das 15h30 às 18h, sai por R$ 52,90 o quilo.

Onde comer?

Casa de Chá

Praça dos Três Poderes

De quarta a domingo, das 10h às 19h

Sesc CLDF

Setor de Indústrias Gráficas

Todos os dias, das 7h às 19h

Sesi TJDFT

Praça Municipal, lote 1

De segunda a sexta, das 11h30 às 18h

Taioba STJ

Setor de Administração Federal Sul, quadra 6

De segunda a sexta, das 8h30 às 14h

Terra Nova Brasília

Setor de administração Federal Sul, quadra 1, Anexo II — Esplanada dos Ministérios (Palácio do Itamaraty)

De segunda a sexta, das 8h às 18h