Festival Convida reúne Fulô do Cerrado e banda Abacaxepa no Infinu

As Fulô do Cerrado, grupo de forró de rabeca e pife, se apresenta hoje na Infinu com participação especial de Bruna Alimonda e Rodrigo Mancusi - (crédito: Divulgação )

Para comemorar 20 anos de história, o Festival Convida, que celebra a música em todos os ritmos e formatos, está com uma edição especial na Infinu Comunidade Criativa, realizada de setembro a novembro de 2025. O evento tem um lineup que reúne artistas locais, nacionais e internacionais, e, neste fim de semana, terá shows de As Fulô do Cerrado, da banda Abacaxepa e dos músicos Paolo Ravley e Rafael Castro.

Iniciando a programação, o grupo de forró As Fulô do Cerrado se apresenta nesta sexta-feira (14/11) com participação de Bruna Alimonda e Rodrigo Mancusi. Com foco na rabeca e no pife, o grupo se formou na Universidade de Brasília (UnB) a partir de aulas do Mestre Zé do Pife, quando as então almas se conheceram e decidiram formar um grupo feminino para dar destaque a cultura popular e ao instrumento que são muitas vezes esquecidos pela sociedade. “A gente faz questão de levantar essa bandeira, de realmente se firmar como um grupo de pífano e rabeca, justamente para dar a visibilidade necessária para esses instrumentos e para essas culturas. Temos isso como uma missão muito importante”, ressalta Laura Xavier, zabumbeira e produtora do grupo.

No sábado (15/11), a banda Abacaxepa desembarca na capital pela primeira vez para promover o álbum Antes que você se esqueça e os dez anos de carreira. Além do grupo, o músico franco-brasileiro Paolo Ravley retorna para Brasília com a versão deluxe do disco O apelo, um relato emocional sobre a vida e perdas do artista.

“Esse álbum nasce da dor, de um apelo ao universo para que minha mãe se curasse de um câncer em 2022 mas infelizmente ela nos deixou. O álbum foi se formando da dor a resignação até que a vida retoma seu caminho. Minhas letras são imprescindivelmente impregnadas das minhas experiências e das experiências dos que me rodeiam”, detalha Ravley. No domingo, o músico Rafael Castro toma os palcos da Infinu e finaliza a programação do fim de semana.

Serviço

Festival Convida

De hoje a domingo, na Infinu (CRS 506 Bloco A Loja 67). Ingressos a partir de R$ 40 + taxas do Shotgun. Classificação indicativa: 18 anos.