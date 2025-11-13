Marvel Rivals anuncia 5ª temporada encabeçada pelo casamento de Gambit e Vampira

Um dos casais mais famosos dos quadrinhos está pretes a chegar em Marvel Rivals. - (crédito: Reprodução/Netease)

O Hero-shooter da Netease com os maiores heróis dos quadrinhos vai ganhar novos personagens no elenco, diretamente do mundo dos X-Men, Gambit e Vampira serão adicionados na quinta temporada do jogo. O anúncio foi confirmado por meio das redes sociais do jogo, que confirmou a data de 14 de novembro e os personagens. Chamada de Amor é um Campo de Batalha — ou no original Love is a Battlefield — a atualização contará com um novo passe de batalha repleto de skins dos heróis Marvel.

“ A 5ª temporada de Marvel Rivals estreia em 14 de novembro

Antes que o entrelaçamento temporal destruísse seu mundo, Gambit e Vampira estavam prontos para dizer "sim" em Krakoa. Mas o destino interveio. Agora, Gambit embarca em um ousado roubo cósmico para furtar o anel mais raro do universo e recuperar o momento que o próprio tempo lhes roubou.

Em galáxias governadas pelos Anciãos do Universo, o laço entre eles será testado por mentiras, poder e escolhas impossíveis. Será que o amor pode sobreviver quando até o tempo se volta contra ele?”

A atualização vai trazer a progressão Cross-Plataforma, com o jogador podendo utilizar seus itens em qualquer console ou PC, um novo modo chamado Aniquilação, além de um mapa inédito na Times Square sem combate que vai permitir até 100 jogadores participarem da sessão.

Cartas na mesa

O X-men com poderes cinéticos, capaz de atirar cartas com o poder destrutivo de uma bomba será o próximo personagem a integrar o elenco de Marvel Rivals, chegando no dia 14 de novembro. Gambit será um estrategista - Heróis focados em cura - e vai utilizar suas habilidades para curar seus aliados enquanto causa dano em seus inimigos com seu bastão.

“ Cada carta que ele joga muda o jogo.

Remy LeBeau, mais conhecido como Gambit, sempre foi mais do que um ladrão charmoso. Seu dom mutante permite que ele carregue qualquer objeto com energia cinética explosiva, mas é sua astúcia e sutileza que o tornam verdadeiramente perigoso.

Após o emaranhamento da Linha Temporal ter destruído seu casamento com a Vampira, Gambit fez um acordo com o próprio Grão-Mestre: roubar um contrato valiosíssimo do Colecionador e receber dados de Cronovium que poderiam ser forjados em novas alianças de casamento.

Sob o pretexto de uma lua de mel intergaláctica, Remy embarca no roubo definitivo - um golpe que se transformará em um caos cósmico muito além de seus sonhos mais loucos.

A 5ª temporada começa em 14 de novembro

Distribua as cartas. Jogue com as probabilidades. Roube a cena!”

Enquanto a X-men que consegue utilizar o poder de outros mutantes ainda não tem uma data confirmada para integrar o elenco de personagens, é possível que a Vampira seja adicionada no meio da temporada como é de costume do jogo, assim como foi com o Demolidor na Temporada 4. Até o momento nenhum outro personagem foi definido para o futuro do jogo, mas talvez a empresa tenha dado uma pista que os fãs já perceberam, com o X-men Ciclope, que aparece no trailer de anúncio da quinta temporada, sendo o próximo personagem a entrar para o elenco do jogo da Netease.

A quinta temporada Amar é um Campo de Batalha chega no dia 14 de novembro. Marvel Rivals está disponível gratuitamente para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.