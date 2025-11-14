Adi Carvalho, Fernanda Rabelo e Daniel Moraes se apresentam no Clube do Choro

Neste fim de semana, o Clube do Choro receberá Adi Carvalho, Fernanda Rabelo e Daniel Moraes na sexta-feira (14/11) e Pablo Fagundes e Manassés de Sousa no sábado (15/11). Nesta sexta-feira (14/11), os artistas apresentarão clássicos do brega, e, no sábado (15/11), os músicos interpretarão músicas clássicas e autorais acompanhadas pela harmônica e viola de 10 cordas. Os ingressos para os dois eventos já estão à venda pela Bilheteria Digital.

Com produção musical de Jackson Delano, o repertório da Brega Night passa por clássicos como Fogo e paixão, Borbulhas de amor e Garçom: "Alguns clássicos serão adaptados com ritmos como o bolero, que deixam as músicas mais especiais", revela Daniel Moraes. A apresentação será acompanhada por uma banda composta por quatro integrantes.

Daniel explica o motivo pelo qual o brega segue marcante e atemporal: "Ele fala diretamente ao coração. Não há disfarce poético: o sentimento é exposto nu". Daniel salienta que o exagero, marca do brega, ajuda a transformar o sofrimento em espetáculo, e que as músicas são feitas para ficar na cabeça: "As melodias são diretas, repetitivas, fáceis de cantar e lembrar". " O brega não tenta ser sofisticado, ele é humano", finaliza o músico.

Já no sábado (15/11), a gaita de Pablo Fagundes e a viola de 10 cordas de Manassés de Sousa se encontrarão no palco do Clube do Choro. O baixista Hamilton Pinheiro, o percussionista Carlos Pial, o pianista e maestro José Cabrera e o violonista Cacau Alencar acompanharão os músicos. "Quem for ao Clube do Choro vai assistir a um grande espetáculo", garante o maestro, que comenta que o trabalho com Pablo e Manassés "é fácil".

O repertório da noite contará com músicas conhecidas, como Santa Morena, Clube da Esquina 2 , Ponteio e Feira de Mangaio, além da mais recente parceria entre o gaitista e o violeiro: Baião dos olhos. "Baião dos olhos nasceu de um encontro muito bonito. Eu pedi ao Manassés que me enviasse algum tema que ele ainda não tivesse concluído, e ele mandou uma verdadeira obra-prima. O resultado foi uma fusão natural das nossas linguagens.", explica Pablo.

Pablo descreve o papel da gaita na parceria com Manassés: "O papel da harmônica é dialogar com a viola de 12 cordas, criando uma sonoridade profundamente brasileira". O músico ainda ressalta as influências do choro, do jazz e da música popular brasileira em sua produção musical: "A harmônica conduz as melodias sempre respeitando a intenção do compositor, mas traz também toda a minha vivência musical e influências."

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



