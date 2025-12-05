Na levada do tango: Javier Ruax leva Piazzolla ao CLube do Choro

Nesta sexta-feira (5/12), a partir das 20h30, Javier Ruax se apresenta com o tango de Astor Piazzolla, no Clube do Choro. O show é um espaço para o brasiliense ouvir um estilo musical diferente, que não está acostumado a ouvir, ressalta Ruax. Traz uma formação única de bandoneon e cordas. Para complementar, Mariane Ribeiro e Sandson Junior dançam ao ritmo envolvente do tango argentino. Para Javier, oferecer esse repertório musical ao público serve para que entendam o valor da cultura e da música da Argentina. "Dar às pessoas a oportunidade de ouvir essa música com músicos ao vivo é a melhor maneira de lhe conferir o valor que merece, especialmente as obras compostas nos últimos anos", diz.

As músicas que serão apresentadas são de Astor Piazzolla, além do chamado tango moderno, que faz parte do gênero tango. Javier ressalta que o repertório do espetáculo mantém vivo o legado de Piazzolla. "O próximo espetáculo é composto por obras de Astor Piazzolla e outros autores contemporâneos que acrescentaram um grande número de peças, dando uma renovação ao tango e demonstrando que ele ainda está vivo", destaca.

"O tango faz parte da minha vida; eu respiro tango, eu sinto tango em todo o meu ser. O som do bandoneon, tocado por Astor Piazzolla, despertou meu interesse por esse gênero e por esse instrumento, que estudo há 30 anos", completa.

Ruax rege três grupos de tango em Brasília, uma orquestra com 11 membros, a Orquestra Tango Brasília (primeiro grupo do gênero na capital), um quarteto e um trio, além de fazer apresentações solo. "O formato de orquestra permite que qualquer pessoa que queira tocar tango o faça sem se sentir tão exposta, já que o nível de dificuldade é distribuído de forma mais uniforme. Além de também despertar o interesse do público", ressalta.

"O público pode esperar uma música diferente do que costuma ouvir, em um formato único no Brasil: um espetáculo solo de bandoneon com acompanhamento de orquestra de cordas, que buscará transmitir sensibilidade, conteúdo, força e paixão através da música e da dança", conclui.