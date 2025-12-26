As opções de festas da virada vão de balada à beira lago a DJ estádio

O Clube Ases (St. de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2 33) recebe, no dia 31, o Réveillon Orla Brasília. O evento, que tem início às 22h, terá apresentações musicais e open bar. Os ingressos custam a partir de R$300 e estão disponíveis no site Sympla.

Para Bruno Afonso, responsável pela comunicação do evento, a principal novidade desta edição do Réveillon Orla Brasília é a realização da festa às margens do Lago Paranoá. “Além disso, o evento aposta em uma estrutura mais ampla, open bar premium reforçado e uma curadoria artística diversa, garantindo uma virada de ano com alto padrão de qualidade, segurança e uma atmosfera única do início ao amanhecer”, conta.

A noite da virada terá apresentações dos grupos de pagode Doze por Oito e Clima de Montanha; dos DJs Luk e Wellinton Melo; e do cantor sertanejo Jefferson Moraes, que fará a contagem regressiva na virada do ano. “A escolha do lineup levou em consideração o perfil plural do público brasiliense. A proposta foi reunir artistas que dialogam com diferentes estilos musicais e gerações, criando uma experiência democrática e animada”, diz Afonso.

Aqueles que comprarem ingressos para a Área Individual – Full Open Bar Premium terão acesso também a cerveja, sucos, energéticos, whisky, gin, vodka, tequila e outros drinks.

Serviço

Réveillon Orla Brasília

No Clube Ases (St. de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2 33), em 31 de dezembro, a partir de 22h. Ingressos a partir de R$300, à venda no site Sympla.

Virada em alto volume

Pela primeira vez em Brasília, o Réveillon Deboxe reúne nomes da música eletrônica e do funk, na Arena Mané Garrincha, a partir das 21h. Palco de mais de 20 metros de largura, estrutura de luzes e painéis de LED, fogos de artifício e efeitos especiais também compõem o visual da festa. “A expectativa é que o público inicie o novo ano com a sensação de ter vivido algo único e marcante”, diz Everton Bebeto, um dos organizadores do evento. Ingressos custam a partir de R$ 130 (meia).

Victor Lou, MC Negão Original e Vinicius Cavalcante conduzem o público por repertório que mescla gêneros como house, trap, rap, funk, eletrofunk. “O Réveillon Deboxe Eclipse Brasília foi concebido para ser uma virada inesquecível, marcada por emoção, intensidade e celebração”, garante Bebeto.

Deboxe é reconhecida por eventos de som automotivo e, desde 2020, realiza shows de virada de ano em diferentes capitais. A expectativa, em Brasília, é receber público de 30 mil pessoas. Parte da arrecadação será destinada à compra e distribuição de alimentos para famílias em vulnerabilidade no Distrito Federal. Também haverá pontos de coleta para doações voluntárias durante o evento.

Serviço

Réveillon Deboxe Eclipse, na Arena BRB Mané Garrincha, a partir das 21h. Ingressos, disponíveis em Meu Bilhete, custam a partir de R$ 130.

Festa dos Djs em Pirenópolis

O gastrobar Piri Lounge (Zona Rural Fazenda Fogaça - GO-225, S/N, Zona Rural de Pirenópolis - GO) promove, de 31 de dezembro a 3 de janeiro, o Réveillon Piri Lounge 2026. A programação do evento tem atrações musicais, praça de alimentação e, no dia da virada, serviços de massagem, maquiagem e retoque de cabelo, além de lounges de descanso com carregadores. Não há pacote fechado ou com hospedagem inclusa à venda.

No dia 31, a casa abre às 21h e a festa segue até às 6h. As principais atrações musicais do dia são Chemical Surf e Ariel B; os DJs Vilela, Will e Hanks também se apresentam. Eduardo Pacheco, produtor do evento, considera que o “foco total na experiência do público é a principal novidade” desta edição. A praça de alimentação foi ampliada, com open bar e open food, e serviços de maquiagem e retoque de cabelo serão oferecidos no dia. Os ingressos para o dia custam a partir de R$797 e estão à venda no site Zig Tickets.

A festa no dia 2 de janeiro é promovida pela label Good Times, projeto do DJ e produtor Illusionize. Offbeat e Liame complementam a programação do dia. O evento acontece de 16h às 2h. Os ingressos do dia estão à venda a partir de R$147.

Em 3 de janeiro, último dia de evento, a festa tem proposta de valorizar o cenário e pôr do sol na região, apelidada de Rooftime. A programação também vai de 16h às 2h. Gebrin e Pedro, além dos DJs Vilela, Helmer e Will são responsáveis pela música. As entradas custam a partir de R$199.

Serviço

Réveillon Piri Lounge 2026

No Piri Lounge (Zona Rural Fazenda Fogaça - GO-225, S/N, Zona Rural de Pirenópolis - GO), de 31 de dezembro a 3 de janeiro. Ingressos a partir de R$147, à venda no site Zig Tickets.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco

