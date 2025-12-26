Boas vindas a 2026: confira um roteiro de restaurantes com virada

19.12.2025. Guilherme Felix CB/DA Press. Manzu... Pratos de fim de ano, Chef Rentato dos anjos, Manzua pescado nobre .Peixe grelhado, lagostas , polvo ,Mexilh..o e camar..es servidos com batatas assadas a molho de ervas e pimenta rosa. Acompanha arroz de a..afr..o ..Robalo pescadores. Robalo grelhado fetucine na manteiga e trufa negra ao molho de frutos mar.. Polvo vinagrete .Vinagrete de cebola Roxa e tomate com lim..o siciliano azeite - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press)

Mais um ano chega ao fim, e com ele, acumula-se novas histórias, aprendizados e momentos importantes. Não há nada melhor para renovar as esperanças e criar novas memórias que uma boa celebração de Ano Novo. Da culinária sofisticada ao bom champanhe, pistas de dança e ambientes para comemorar com a família, amigos e companheiros, diversos restaurantes da capital oferecem noites memoráveis para os brasilienses iniciarem o novo ano com estilo.

Localizado no Pontão do Lago Sul, Sallva Bar & Ristorante tem nove anos de história, sempre prezando pela qualidade do cardápio e pelo atendimento cuidadoso e personalizado. Para a chef Fabiana Pinheiro, oos brasilienses costumam celebrar o Réveillon em família ou entre amigos e de preferência onde possam ver uma bela queima de fogos." E claro, não pode faltar o brinde com espumante e os desejos de um ano mais próspero! Alguns comem uvas, romã, lentilhas…. o que for necessário para ‘garantir’ a boa sorte! No Sallva, oferecemos muitos destes pratos ícones para que não falte nada na virada do ano”, ressalta.

Para os que preferem uma celebração mais entusiasmada, fora dos clássicos dos restaurantes há também as casas noturnas com programações musicais para curtir a noite inteira dançando, como é o caso do Temporâneo, localizado na AABB. “Em Brasília, o Réveillon é muito sobre a experiência. O público busca celebrar com boa música, bebidas de qualidade, conforto e um ambiente bem estruturado. O foco está em brindar, dançar, socializar e começar o novo ano vivendo o presente, exatamente como propõe o conceito do Temporâneo”, enfatiza Paulinho Madrugada, um dos sócios da casa de shows.

Gastronomia beira-lago



Localizado no Pontão do Lago Sul, o Manzuá é uma boa opção ideal para os brasilienses que desejam iniciar o novo ano com experiências gastronómicas inesquecíveis. O ingresso, vendido presencialmente no restaurante, para a noite de Réveillon custa R$ 450 e inclui a taxa de reserva, acesso ao DJ, pista de dança e a queima de fogos, e uma garrafa de espumante para duas pessoas na hora da virada, demais consumações serão cobradas à parte. Crianças até os 5 anos não pagam, e de 6 aos 14 anos pagam meia.

Das 21h às 3h, o público pode aproveitar o menu à la carte da casa, especializado em frutos do mar e comida baiana. Segundo Genival Lima, sócio gerente do Manzuá, os pratos mais consumidos nas festas de fim de ano são os mais elaborados, que levam camarão, lula e/ou lagosta.

Um dos destaques do cardápio é o prato de frutos do mar com risoto de tomates defumados (R$ 166,90), preparado com polvo, mexilhão, camarão e lula. Para os que preferem compartilhar, as sugestões são o Manzuá de pescado nobre (R$ 369,90), feito com pescada amarela, camarões grandes, lagosta, polvo, mexilhões, arroz com açafrão e batata ao murro e o arroz Manzuá (R$ 339,90), arroz arbóreo com camarão, lula, polvo, mexilhão e lagosta, ambos servem duas pessoas.

Para brindar o novo ano, a casa tem diversas opções de drinques autorais, como o manzu (R$ 49,90), que leva gin Langley’s, licor de morango, xarope de toranja, suco de acerola, de limão e de gengibre e tônica red mint; o tieta (R$ 45,90), feito com tequila Jose Cuervo Especial Gold infusionada com chá de frutas vermelhas, xarope de morango com especiarias, suco de limão, perfume de lavanda e Aromatic Bitter; e o Carmen Miranda (R$ 45,90), com rum Bacardi, rum Malibu, xarope de coco queimado, mix cítrico e Aromatic Bitter.

“A queima de fogos do Pontão é uma das melhores de Brasília, e o Manzuá, como uma casa tradicional, sempre faz um Ano Novo maravilhoso, com uma carta de drinques, vinhos e espumantes excelente e custo-benefício bacana. É sempre bom passar o fim de ano com a gente”, destaca Genival.

Uma viagem para a Itália

Com ambiente sofisticado e acolhedor, o réveillon do Sallva Bar & Ristorante transporta os brasilienses diretamente para uma noite na Toscana. A decoração inspirada na atmosfera romântica da região italiana e a gastronomia única da casa oferecem uma virada de ano encantadora e inesquecível. Os ingressos são divididos pela localização da mesa no restaurante: salão superior (R$ 850), varanda (R$ 1.000) e deck beira lago (R$ 1.200). Crianças até 6 anos não pagam, e de 7 aos 16 e maiores de 80 anos pagam meia.

A festa será realizada das 21h às 2h, e o serviço de jantar, que inclui um prato à la carte por pessoa, será servido até 1h. As opções disponíveis são o filé ao gorgonzola com risoto e amêndoas laminadas, o pirarucu mediterrâneo, preparado no azeite com pimentões, azeitonas pretas e batatas, o salmão com legumes e purê de batata baroa, os camarões crocantes com risoto de alho-poró, a costelinha ao barbecue com batatas rústicas, o linguini al formaggio com farofinha de bacon, o risoto al funghi trufado e o gnocchi de banana-da-terra ao dendê.

O buffet ainda oferece um menu de frios, antepastos e sobremesas, disponíveis para consumo até o final da festa. As entradas variam entre pães variados de fermentação natural, crostinis e focaccias e brusquetas caprese, e o público também pode se deliciar com os deliciosos queijos, como o Brie com damasco, tâmaras, amêndoas e mel, presunto parma, mix de castanhas, terrine de salmão com alcaparras, ceviche e saladas, dentre outras opções.

Para adoçar a virada, a casa oferece frutas frescas, como uvas e romãs, para aqueles que querem completar as tradições de ano novo, e sobremesas como torta de chocolate da Ivone, cannoli de doce de leite, mousse de maracujá, tiramisu, torta de limão, pudim de leite e para os que têm restrições alimentares, panacotta com frutas vermelhas, sem açúcar e sem lactose. Os ingressos incluem bebidas não alcoólicas — sodas, refrigerantes, sucos, energéticos e água — e alcoólicas, como vinhos, chope Heineken, whiskys Old Parr, caipirinhas e caipiroscas, gin tônica, spritz monin e chandon.



Noite inesquecível

O Temporâneo foi desenvolvido como um projeto temporário que oferecia boas festas e música para o público brasiliense acima dos 30 anos. Tamanho o sucesso, o evento volta para sua terceira temporada — entre janeiro e abril — iniciando com a noite de Réveillon de 2026. A partir das 21h, na AABB, a festa com o tema “Viva o tempo” se inicia com vista para o Lago Paranoá, decoração contemporânea, lounges, bistrôs e um rooftop para o público curtir o Bloco Eduardo e Mônica, Banda Alma Rock e DJ Flávio Fatboy a noite inteira.

A noite contará com Open Bar Premium, incluindo whisky 12 anos, gin e vodka importados, espumante, Aperol Spritz, gin tônica, caipirinhas, caipifrutas, caipivodka, drinks com energético e shots. Os camarotes já estão esgotados, mas os ingressos individuais do 2º lote estão disponíveis a partir de R$ 320 + taxa da Bilheteria Digital, e as mesas para quatro pessoas a partir de R$ 1.600. O evento não é permitido para menores de 18 anos.

O menu é cobrado a parte, mas atende todos os paladares. A casa oferece pizzas a partir de R$ 18, hambúrguer do Villa com fritas (R$ 47), carpaccio com torradas (R$ 54), burrata na cama de homus com caponata de uvas assadas e focaccia (R$ 97), coxinha (R$ 16), fritas (R$ 40), pastéis (R$ 42) e maravilha do sertão (R$ 18), um risole recheado com carne seca e requeijão. Para os que preferirem a ceia do fim de ano, também tem as opções de arroz de bacalhau do chef (R$ 94,70) e pernil recheado com farofa natalina guarnecido por arroz cremoso de limão e molho na redução de vinho (R$ 87,70).





Vista privilegiada

Uma viagem aos anos 1990 com trilha sonora comandada pelos DJs Wendel Silva e Roney Mendes, o Ano Novo no Mezanino promete uma noite animada que une gastronomia diversificada, vista privilegiada para a capital e músicas que não vão deixar ninguém parado na pista de dança, destaca João Maione, um dos sócios do restaurante.

No primeiro lote, o ingresso avulso custa R$ 400 reais. As mesas são para quatro pessoas e a divisão é feita com base na localização dentro da casa, as com vista para o parque da cidade (R$ 2200), para o estádio (R$ 2600 reais) e para a esplanada (R$ 3000) dão direito a mesa de frios, aos empratadas quentes e uma garrafa de espumante, as demais bebidas serão pagas à parte. Crianças de até seis anos não pagam ingresso e dos 7 aos 16 pagam metade do valor.

A partir das 21h, o público pode desfrutar das charcutarias montadas na mesa posta, como brie trufado, roquefort, presunto de parma e mussarela de búfala cerejinha e pães. Mesa de frios com ceviche de anchova, tartare de salmão com crocante de massa filo, barquetes de camarão, salada caprese, homus de grão de bico, guacamole com chips, pasta de ricota com tomate seco e antepasto de tomate com alho e manjericão, já a mesa quente inclui bolinho de bacalhau, croqueta e torta de pupunha.

O menu à la carte, também servido às 21h, oferece camarões com cuscuz marroquino, legumes e castanhas tostados; filé mignon com redução de costela, guarnecido por batata, cogumelos e vagem torta; salmão com alho poró e tomate cereja confitados no azeite, mousseline de beterraba assada e castanha do Pará; e risoto de cogumelos. Para adoçar a virada de ano, os brasilienses podem se deliciar com a torta de chocolate ou o cheesecake de frutas vermelhas.

Celebração animada



Em um ambiente sofisticado com vista para o Lago Paranoá, o Doma Rooftop mescla gastronomia, drinques, vinhos, música e diversão, e no réveillon não será diferente. A celebração inicia às 21h30 com o DJ Marinho, e em seguida Thiago Henrique e banda celebram a virada do ano com a queima de fogos beira-lago, e a noite finaliza com a volta do DJ que toca até às 2h da manhã.

Os ingressos são divididos entre mesas e lounges, a mesa lago (R$ 2.000) e lateral (R$ 1.600) são para quatro lugares, enquanto a Heineken (R$ 4.000) tem dez lugares. O ingresso do lounge é individual e custa R$ 500, o espaço ocupa de 10 a 15 pessoas. Todos dão direito ao buffet especial do ano novo, que inclui mesa de frios, de saladas e de frutas, pães, antepastos e canapés.

No jantar, também incluso, a casa oferece arroz à grega, branco e cremoso, batata frita, camarão cremoso, salpicão de frango, filé de tilápia empanada, fettuccine ao molho quatro queijos com cubos de filé mignon, escalope de filé mignon ao molho madeira e risotos de camarão e de funghi.