Ritmo nordestino e pagode tomam conta da Infinu e do Clube do Choro

A Orquestra Popular Marafreboi e o cantor Edcarlos se apresentam na 15ª edição das Noites Pernambucanas. O evento, no Clube do Choro, ocorre neste sábado (24/1), às 20h30. Com sotaque regional, o conjunto leva ao palco repertório que envolve gêneros como ciranda, coco, caboclinho, frevo, maracatu e baião. Os ingressos estão esgotados.

Releituras dos clássicos Morena tropicana, Voltei Recife, Hino da Pitombeira também compõem o show conduzido pelo conjunto de 17 músicos. "A sonoridade está ligada às matrizes da cultura popular", explica o maestro Fabiano Medeiros. Sopro e percussão, segundo ele, são instrumentos que remetem à musicalidade pernambucana. "Esse swing, essa levada e essa harmonia afro-brasileira indígena nos leva para o mundo inteiro", diz Edcarlos.

Desde a terceira edição das Noites Pernambucanas, o cantor recifense é parceiro da orquestra Marafreboi. "Nosso grande propósito é essa memória afetiva que em Brasília fica muito forte quando a gente chega interpretando os clássicos da música pernambucana", completa Edcarlos. Ele, que é recordista entre intérpretes de frevo, por ter ganhado diferentes festivais, promete agitar o Clube do Choro.

Benzadeus de volta a Brasília

Neste domingo (24/1), o grupo Benzadeus anima a inauguração da Estação Beira Lago. O grupo se apresenta após encerrar 2025 com mais de 2,5 milhões de ouvintes no spotify, além de vencer a categoria Brasil no Prêmio Multishow, ao representarem o Centro-Oeste. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Sympla, a partir de R$70.

O Correio conversou com Magrão, vocalista do grupo, e o cantor afirma que tocar em casa tem um sentimento diferente. "É aqui que tudo começou, onde a gente ralou, sonhou, errou, acertou e construiu nossa identidade. Mesmo em um momento tão especial, com reconhecimento nacional e conquistas importantes, voltar e tocar em casa é sempre um respiro no coração"

Quanto ao repertório, Magrão informa que será um retrato da trajetória da banda: "O público vai ouvir os sucessos que marcaram a história do Benzadeus e que viraram as mais pedidas, mas também vamos levar as faixas do DVD Na Rota do Benza no Pelô volume 1". E promete muita entrega na apresentação: "Vivemos um momento muito especial da nossa carreira, mas estamos firmes e com pé no chão, sem perder a essência e o brilho que fez o Benzadeus nascer e crescer. Em Brasília, a entrega sem dúvidas é sempre maior, porque foi onde tudo começou. O público pode esperar uma apresentação intensa, cheia de energia, emoção e com aquele clima de proximidade".

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco



