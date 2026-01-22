Harry Styles anuncia shows no Brasil; veja datas e valores

O artista britânico Harry Styles anunciou, nesta quinta-feira (22/1), que se apresentará duas vezes em São Paulo (SP). Os dois shows acontecerão nos dias 17 e 18 de julho, sexta-feira e sábado, respectivamente, e acontecerão no estádio MorumBIS, localizado na Zona Oeste da capital paulista.

Os interessados em assistir o ex-One Direction precisarão desembolsar entre R$ 265 (arquibancada, meia-entrada) e R$ 1.410 (pista, inteira). A pré-venda começará na próxima segunda-feira (26/1). Já a venda geral, pela Ticketmaster, dois dias depois, na quarta (28/1).

Os shows fazem parte da turnê batizada como Together Together, responsável pela promoção do álbum Kiss All The Time. Disco, Ocasionally. O novo projeto será lançado em 6 de março. As apresentações também ganharam datas em Amsterdã (Holanda); Londres (Inglaterra); Cidade do México (México); Nova York (EUA); Melbourne e Sydney (Austrália), além do Brasil.

O anúncio dos espetáculos foi feito em post pelo Instagram. No carrosel, as informações dos shows foram intercaladas com fotos aleatórias de casais aos beijos. Os shows em São Paulo serão abertos pela banda Fcukers, um conjunto americano de música eletrônica.

