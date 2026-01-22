Celebridade internacional, Wagner Moura marca presença no mundo da moda

Indicado ao Oscar na categoria de melhor ator, Wagner Moura aumentou a presença no circuito internacional, agora no mundo da moda. Nesta semana, o ator participou da Semana de Moda de Paris, assistindo ao desfile da coleção de Inverno 2026 da Dior Homme.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Belo esclarece crise com namorada após contracenar com Viviane Araújo

Para a ocasião, que também teve a presença de celebridades como Lewis Hamilton, SZA e Robert Pattinson, Wagner Moura escolheu um terno cinza e camisa xadrez verde. O movimento tem semelhança com a campanha de Fernanda Torres, indicada à categoria de melhor atriz na edição passada do Oscar, uma das convidadas para o desfile da Chanel na Semana de Moda de Paris de 2025.

Gabriel Leone, que interpreta o assassino de aluguel Bob em O agente secreto, assistiu ao desfile da Louis Vuitton durante o evento. A presença de Leone na Semana de Moda de Paris deste ano representa a aproximação do brasileiro com a grife francesa: o ator também esteve no desfile para a coleção Men’s Spring-Summer 2026, realizado em junho do ano passado em Paris.

Para a primeira premiação do ano, Critics Choice Awards, Wagner Moura escolheu um terno preto da marca italiana Zegna. O ator concorreu nas categorias de Melhor ator, por O agente secreto, e Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para a TV, por Ladrões de drogas. No Globo de Ouro, a roupa foi da grife francesa Maison Margiela. O ator saiu vitorioso na categoria de melhor ator em filme de drama e também subiu ao palco para receber o prêmio de melhor filme em língua não inglesa com o elenco de O agente secreto.