Celebridade internacional, Wagner Moura marca presença no mundo da moda

Ator brasileiro participou da Semana de Moda de Paris como convidado ao desfile da coleção Inverno 2026 da Dior Homme

Brazilian actor Wagner Moura poses in the press room with the Best Actor in a Motion Picture ? Drama award for
Brazilian actor Wagner Moura poses in the press room with the Best Actor in a Motion Picture ? Drama award for "The Secret Agent" during the 83rd annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton hotel in Beverly Hills, California, on January 11, 2026. (Photo by Etienne Laurent / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE -- - (crédito: AFP)

Indicado ao Oscar na categoria de melhor ator, Wagner Moura aumentou a presença no circuito internacional, agora no mundo da moda. Nesta semana, o ator participou da Semana de Moda de Paris, assistindo ao desfile da coleção de Inverno 2026 da Dior Homme. 

Para a ocasião, que também teve a presença de celebridades como Lewis Hamilton, SZA e Robert Pattinson, Wagner Moura escolheu um terno cinza e camisa xadrez verde. O movimento tem semelhança com a campanha de Fernanda Torres, indicada à categoria de melhor atriz na edição passada do Oscar, uma das convidadas para o desfile da Chanel na Semana de Moda de Paris de 2025. 

Gabriel Leone, que interpreta o assassino de aluguel Bob em O agente secreto, assistiu ao desfile da Louis Vuitton durante o evento. A presença de Leone na Semana de Moda de Paris deste ano representa a aproximação do brasileiro com a grife francesa: o ator também esteve no desfile para a coleção Men’s Spring-Summer 2026, realizado em junho do ano passado em Paris. 

Para a primeira premiação do ano, Critics Choice Awards, Wagner Moura escolheu um terno preto da marca italiana Zegna. O ator concorreu nas categorias de Melhor ator, por O agente secreto, e Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para a TV, por Ladrões de drogas. No Globo de Ouro, a roupa foi da grife francesa Maison Margiela. O ator saiu vitorioso na categoria de melhor ator em filme de drama e também subiu ao palco para receber o prêmio de melhor filme em língua não inglesa com o elenco de O agente secreto.

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/01/2026 15:02 / atualizado em 22/01/2026 15:03
