Quem é a primeira ex-BBB indicada ao Oscar com 'O agente secreto'

Quem é a ex-bbb indicada ao Oscar? Saiba quem é

Mariza Moreira, participante do BBB 15, participou como figurante no filme O Agente Secreto, que recebeu uma indicação histórica e inédita na categoria de Melhor Elenco. Pelas redes sociais, Mariza se pronunciou: "a prova de que a 'mulher possuída' que o Wagner Moura viu em 'O agente secreto' era eu mesma", disse com bom humor.

Em entrevista ao Gshow, em outubro de 2025, Mariza contou que recebeu o convite para participar do filme diretamente do diretor do longa. “Kleber me convidou, me ensaiou, me dirigiu. Gravamos três takes”, relembrou.

Mas ela acabou chamando atenção nos vídeos de teste, o que a fez conquistar um papel que foi além da figuração. Segundo Mariza, Kleber Mendonça Filho gostou do resultado e fez elogios ao seu desempenho.

A participação da pernambucana ocorre em cenas gravadas no Cinema São Luiz, no Recife. O momento de maior destaque é quando atua como se estivesse sendo possuída. Na sequência, ela contracena diretamente com o protagonista do filme, Wagner Moura. “Quando eu acabei, Wagner Moura disse para mim: ‘Você arrasou, menina’”, recordou.

Mariza também comemorou o fato de o filme ter sido premiado em Cannes e lembrou que apostava no sucesso da produção. “Vai para o Oscar”, disse — e foi exatamente o que aconteceu. O Agente Secreto bateu o recorde histórico de indicações ao Oscar em 2026.

A atriz iniciou a carreira apenas em 2024 e já destaca, em seu perfil no site Elenco Digital, a participação em O Agente Secreto.

Além do longa, Mariza integra o elenco de outros dois filmes em fase de pós-produção: Beira-mar (2025), curta-metragem dirigido por Vitória Vasconcellos, e Paletó de Linho (2025), curta de Maria Clara Almeida.

Formada em Licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em 2011, Mariza atravessou o continente com indicações históricas.


















