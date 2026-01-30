Bloquinho do Nattan agita o verão com forró contemporâneo

O Bloquinho do Nattan chega com participações de Léo Foguete e Felipe Amorim - (crédito: Arquivo)

No dia 31 de janeiro, sábado, os cantores Nattan, Léo Foguete e Felipe Amorim fazem mais de três horas de show no Verão R2. A contagem regressiva para o Bloquinho do Nattan une os maiores nomes do forró da atualidade. A segunda apresentação marca a estréia de Nattan no Verão R2 e promete pegar fogo com os maiores hits da estação mais quente do ano.

Além do Bloquinho do Nattan, o Verão R2 traz atrações para todos os gostos, com grandes nomes da música brasileira em uma programação que se estende ao longo do verão de Brasília. Para fevereiro, a programação transita pelo sertanejo, com Matheus e Kauan, Funk, com Mc Kevin o Cris, Mc Cabelinho e Mc Livinho, eletronico com Mochaak e Mpb com Os Garotin. Além dos cantores, o evento promoverá um Bloco de Carnaval, em 14 de fevereiro, com o cantor Breno Alves, Adriana Samartini e a única apresentação da banda Eduardo e Mônica em Brasília.

Serviço

Verão R2 com Nattan, Léo Foguete e Felipe Amorim

Neste sábado (31/1), a partir das 18h no NaPraia parque. A entrada custa a partir de R$189. Não indicado para menores de 16 anos.

