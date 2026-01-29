Ex-atriz de Chiquititas revela romance discreto com Junior Lima

Renata Del Bianco, que é lembrada até hoje por ter interpretado Vivi, na primeira versão brasileira de Chiquititas (1997), do SBT, surpreendeu ao ter confessado que já viveu um romance às escondidas com Junior Lima, irmão de Sandy.

Através de um vídeo publicado no Instagram, a atriz contou que viveu um affair com o artista por volta de 2008. Segundo ela, o primeiro contato entre os dois aconteceu ainda na infância, nos bastidores do programa da saudosa Hebe Camargo (1929-2012), no SBT, durante uma gravação especial de Dia das Crianças.

Segundo Renata, o contato foi retomado no final da década de 2000, de forma casual, por meio do MSN, aplicativo de mensagens bastante popular na época. "Madrugadas conversando, rindo, dividindo silêncios que só quem cresce cedo demais entende", escreveu a atriz.

"A química existiu"

A ex-atriz de Chiquititas afirmou, ainda, que os dois chegaram a ficar juntos algumas vezes, mas sem transformar a aproximação em um relacionamento sério. "A química existiu. Não vou romantizar, nem negar. Ficamos algumas vezes. Mas o que sempre falou mais alto foi a cumplicidade", afirmou. "Às vezes, as pessoas não entram na nossa vida pra ficar. Entram pra nos conduzir", refletiu, por fim.

