Gracyanne fala sobre dificuldade em retornar ao Carnaval após lesão

Gracyanne Barbosa está nos preparativos para desfilar como rainha de bateria da União da Ilha, no Grupo de Acesso do Rio de Janeiro, cerca de dois anos após anunciar seu retorno ao Carnaval, mas que acabou ficando de fora da folia.

Em entrevista ao portal Gshow, a influenciadora e ex-BBB destacou as expectativas pela apresentação, em que ser recupera de uma cirurgia no joelho após romper um tendão no ano passado, durante participação no Dança dos Famosos, da Globo.

"Tenho feito acompanhamento médico desde sempre com meu fisioterapeuta e estamos tendo resultados superpositivos, onde consigo até fazer meus treinos de forma leve, claro", contou Gracyanne Barbosa. "Sobre dores, como toda recuperação é um processo, né? Mas sempre busco fazer repousos e manter menos carga para que não sinta tanto e está sendo até que tranquilo quanto a isso", explicou ela.

Acerca dos adereços, Gracyanne Barbosa fez mistério com relação ao sapato que vai utilizar no dia do desfile, em virtude da lesão sofrida. "Estou alinhando, junto a minha equipe, diversas possibilidades para ver a melhor forma de desfilar de uma maneira tranquila, sem tanto esforço, pois ainda não posso usar saltos tão altos. Estamos estudando melhores opções", disse.

