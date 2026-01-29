Murilo Benício conta como perdeu 12 kg durante gravações de Três Graças

Murilo Benício usou suas redes sociais nesta última quarta-feira (28), e chamou a atenção dos milhares de seguidores ao relatar que emagreceu em torno de 12 kg ao longo dos últimos meses.
Através do Instagram, o ator, que está no ar na novela Três Graças, da Globo, como o vilão Ferette, descreveu que o processo foi impactado com ajuda de acompanhamento médico, e que começou o tratamento com uma nutróloga.
"Foi uma mudança muito positiva na minha vida. Achei que valia compartilhar e incentivar vocês também. A mudança não foi só na balança, mas em vários aspectos da minha vida: disposição, leveza, autoestima e, claro, saúde, que é sempre o mais importante", disse Murilo Benício, na legenda da publicação.
"Mesmo durante essa rotina corrida de gravações, saúde é prioridade. Manter uma rotina de exercícios físicos e cuidar da minha alimentação tem feito toda a diferença inclusive para conseguir dar conta dessa maratona que é fazer novela", escreveu ele. No vídeo, o galã global ainda ressaltou os benefícios pelos cuidados com a saúde.
"Percebi que comecei a fazer a Lagoa muito mais facilmente do que eu fazia. O tratamento é bom porque ele te dá esse impulso. Quando a gente chega a um peso que agrada olhar no espelho, vestir uma roupa e sair para fazer um exercício, isso não tem preço e vale o esforço", pontuou Murilo Benício.
