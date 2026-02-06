Cia. Os Buriti conta história musicais com instrumentos e bonecos

Como parte de uma ocupação iniciada no mês passado para celebrar os 30 anos do grupo, a Cia. Os buriti traz para o palco do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), neste sábado (7/2) e no domingo (8/2), o espetáculo Cantos de Encontro. Dirigida por Naira Carneiro, a peça reúne no palco um time de compositores e instrumentistas que vão tocar composições próprias da companhia para contar as histórias dos personagens. Dança e bonecos fazem parte da dramaturgia, pensada para um público de todas as idades.

Cantos de encontro completou 14 anos de existência e foi o primeiro espetáculo dirigido por Naira com Os buriti. "São músicas autorais, músicas que viraram um álbum que está aí nas plataformas digitais há um tempo e é muito bonito, porque tem pessoas que nos acompanham nesse espetáculo há muito tempo, pais e crianças desde bebês. A gente viu essas crianças indo e vindo várias vezes para assistir ao espetáculo", conta Naira.

No palco, quatro atores instrumentistas contam histórias de personagens acompanhados de música e bonecos. "Cada canção conta uma história e os temas das músicas são variados, falam sobre os instrumentos que a gente toca, sobre medo, sobre como é bom ser criança", avisa Naira.

Eliana Carneiro, mãe de Naira e uma das idealizadoras da companhia, assina os figurinos de Cantos de encontro. "É um espetáculo que fala muito da relação com os instrumentos, com a contação de histórias, com a dança, com esse poder incrível da música", diz. "E também está sendo transformado em animações, foram lançadas agora três animações de algumas das canções do espetáculo."

Naira conta que o espetáculo nasceu em 2012 da vontade de fazer uma peça mais musical. É, ela avisa, um "show de músicas encenadas". A maioria das músicas do álbum de mesmo nome estão no espetáculo. Inicialmente, o formato de Cantos de encontro foi pensado para ser apresentado em praças e áreas abertas, mas acabou levado para dentro do teatro por conta da demanda do público.

Amanhã e domingo, às 14h, no Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia)








