Muso gospel que foi affair de Madonna, Estevan Pires anuncia dupla sertaneja

Estevan e Lucas, “Os Cowboys”, são o novo nome que surge para conectar música sertaneja, lifestyle e influência digital em um único projeto. A dupla nasce da união entre duas trajetórias marcantes e complementares, trazendo uma proposta moderna e autêntica para o cenário artístico brasileiro.

Estevan Pires ganhou projeção no Brasil e no mundo como o modelo brasileiro que afirma ter tido um affair com Madonna, em 2022, segundo ele próprio confirmou em entrevista exclusiva ao Correio. Ele também foi Mister Brasil 2021 e, mais recentemente, Mister Cowboy Brasil 2024. Em 2025, esteve no game show da Record TV Game dos 100. Além da forte presença nas redes sociais, o bonitão de 28 anos também atuou como cantor gospel e cantor sertanejo solo.

Ao seu lado, está Lucas, de 32 anos, natural do interior de São Paulo, ator e modelo que carrega em sua história a vivência do campo aliada à experiência artística. A combinação dessas duas realidades deu origem ao conceito de “cowboys contemporâneos”, que dialoga com o público urbano sem perder a essência sertaneja.

O projeto Estevan e Lucas, “Os Cowboys”, vai além da formação de uma dupla musical tradicional. A proposta inclui produção de conteúdo digital, performances musicais, bastidores, moda country moderna e interação constante com o público, criando uma narrativa que acompanha o dia a dia e o processo criativo dos artistas.

“A ideia é mostrar que o cowboy de hoje não está preso a estereótipos. Ele está na cidade, nas redes sociais, na música e no comportamento”, afirma Estevan. Segundo ele, o projeto nasce com identidade própria e foco em conexão real com o público.

Lucas reforça que a autenticidade é o ponto central da parceria. “Venho do interior, da vivência verdadeira, e o Estevan traz uma bagagem forte de imagem, palco e música. Juntos, criamos algo atual e diferente do que o público está acostumado a ver”, destaca.

Estevan: de affair de Madonna à carreira teológica (foto: Arquivo pessoal)

Varão valoroso

Em uma imagem que circula na internet, Estevan Pires foi fotografado na porta de uma igreja evangélica, a Bíblia nas mãos, e uma expressão serena. A imagem — que viralizou assustadoramente e virou meme chamando-o de "varão valoroso" e dizendo que as "mulheres solteiras estão procurando marido no lugar errado" — foi postada em dezembro de 2024, dois dias após o Natal no perfil do Instagram @estevanpires_, que hoje é seguido por 345 mil contas. A publicação acumulou cerca de 270 mil curtidas, mais de 15 mil comentários, 235 mil compartilhamentos e acima de 8 mil salvamentos.

Criado em uma igreja evangélica em São Lourenço da Serra, no interior de São Paulo, onde aprendeu a cantar e tocar, Estevan — que é assumidamente bissexual e já flertou virtualmente com Ricky Martin — parece agora revisitar suas raízes espirituais. Depois de anos transitando entre passarelas, concursos de beleza e palcos sertanejos, ele anunciou um movimento surpreendente: a transição da carreira musical para o gospel, acompanhada por estudos em teologia.