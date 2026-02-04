Nova animação 'Pruca a Menina Jacaré' vira fenômeno infantil no YouTube





O que acontece quando a teimosia de uma criança encontra a magia da floresta? Essa é a premissa de Pruca a Menina Jacaré, curta-metragem de animação que está conquistando o público nacional. Produzido pelo Abluba Estúdio e viabilizado pela Lei Aldir Blanc (Ministério da Cultura), o filme já ultrapassou a marca de 40 mil visualizações no YouTube, consolidando-se como uma ferramenta poderosa de educação ambiental e entretenimento.

Aventura com Propósito

A trama acompanha Pruca, uma menina que, após se recusar a arrumar o quarto, é transformada em jacaré por uma bruxa. Para voltar ao normal, ela precisa desbravar a Mata Atlântica, aprendendo sobre organização e o cuidado com a natureza.

O grande diferencial pedagógico da obra é a sua interatividade: sempre que um animal ou planta nativa surge na tela — como o jacaré-do-papo-amarelo ou o raro mico-leão-de-cara-preta — a cena congela para mostrar o nome da espécie, conectando o desenho animado ao mundo científico de forma orgânica.

Inclusão além da tela

Muito além do sucesso digital, o projeto focou na democratização do acesso. O lançamento itinerante percorreu casas de acolhimento e ONGs no Paraná, atendendo crianças em situação de vulnerabilidade e promovendo sessões com acessibilidade total (Libras e legendas). Unindo cinema e sensibilização lúdica.

"A ideia é aproximar as crianças de um bioma que é nosso, mas que muitas vezes elas só conhecem pelos livros. Ver a biodiversidade da Mata Atlântica ganhando vida e gerando identificação é o nosso maior prêmio", destaca Ravena Bianca, produtora do curta metragem.

Sobre a produção Realizado em São José dos Pinhais (PR) pelo Abluba Estúdio, o curta é um exemplo do potencial da animação regional brasileira quando apoiada por políticas públicas de fomento cultural.

Assista agora:

