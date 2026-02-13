Bloco do protesto Pacotão tem marchinha com Banco Master, Papudinha e Trump

O tradicional Bloco do Pacotão na pede licença para criticar as bandalheiras da política - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Zombar das mancadas de políticos é o que abastece o Pacotão, que, talvez por isso, consiga se manter ativo desde 1978. Neste ano, Banco Master, Ibaneis, Celina, Papudinha e Trump figuram entre os principais temas do bloco. O tradicional desfile na contramão da W3 ocorre na terça-feira (17/2), das 12 às 20h, com concentração na 302 Norte. A expectativa dos organizadores é reunir pelo menos 20 mil pessoas.

O repertório de marchinhas segue afiado. Além da Aiatolá, criada em 1979, novas composições se juntam à festa. Uma delas é Caraca, Caracas, de Edmar Brother. A música trata de temas da geopolítica atual que envolvem a Venezuela e Trump. “A verve é sempre um veneno para o poder”, diz o carnavalesco, autor também de outras canções como o ET Ladrão de Jóias, tema em 2024.

Segundo os organizadores, manter a relevância do bloco mais antigo da cidade depende da capacidade de mobilizar o público. “Os foliões adoram a irreverência do Pacotão, o bloco na contramão da W3, a alegria bem humorada”, diz Charles Preto, personagem presidente do Pacotão. “É o povo transbordando alegria no carnaval. A cidade pulsa contra a caretice, fica mais jovem e bonita”, comenta Preto em relação à festividade.

Bloco Pacotão 2026, na terça-feira (17/2), das 12 às 20h, na W3, com concentração na 302 Norte. Entrada gratuita.

