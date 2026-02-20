Ecos do carnaval embalam o projeto Feijoada com Samba

Neste sábado (21/2), o cantor Moisés Lucas e o grupo Vai que é samba apresentam o show Ressaca de Carnaval no projeto Feijoada com Samba, do Clube do Choro. O almoço tem início às 12h, e o samba começa às 13h. O buffet custa R$ 69,90, com couvert artístico de R$ 15, e as reservas podem ser feitas pelo site do Clube do Choro. Crianças de até 7 anos não pagam buffet; de 8 a 12 anos, é cobrado 50% do valor do buffet, sem couvert; e, a partir dos 13 anos, é cobrado o valor integral.

Para o sábado (21/2) de pós-carnaval, explica Moisés Lucas, os músicos manterão repertório com os clássicos da festa. "Carnaval para a gente é todo dia, mas, com certeza, iremos cantar muito mais carnavais para animar o baile", avisa. "Vamos trazer muitas músicas que mexem com o sentimento, aquelas poesias nostálgicas e muitas músicas animadas."

O cantor celebra a parceria com o quinteto Vai que é samba, uma das referências do artista. "É uma aula cantar com o Vai que é samba, pois, quando cheguei a Brasília, vindo de Manaus, busquei algumas referências nesses caras que carinhosamente sempre chamo de professores", diz. A amizade cresceu também com a parceria musical. "Com tempo, acompanhando-os pelos sambas em Brasília, rolou a oportunidade de nos conhecermos e muito me honra ser amigo de todos eles e ainda poder cantar junto!"

