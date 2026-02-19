‘Eu estou ficando rabugento’, admite Carlinhos Maia em entrevista

Em relação ao Carnaval de Salvador, Carlinhos confessou que sempre foi muito bem recebido - (crédito: Caio Duran e Thiago Duran)

Carlinhos Maia, na última terça-feira (17/2), no Camarote Salvador, confessou que pretende ter um 2026 mais tranquilo, inclusive em relação ao no Rancho do Maia.

"Esse ano eu quero dar uma descansada boa. Não estou nem pensando ainda em Rancho", começou Carlinhos, em entrevista ao Observatório dos Famosos.

"Acho que fiz muitos anos passado. Acho que preciso sair um pouco de cena para poder relaxar, que estou ficando rabugento, tô ficando estressado, irritado, entendeu? De tanto fazer o povo rir, eu não tô rindo, tá?", desabafou.

Em relação ao Carnaval de Salvador, Carlinhos confessou que sempre foi muito bem recebido. "Cara, eu amo esse lugar, né? A verdade, Nordeste sempre me pega, né? Eu sou daqui, então não tem pra onde correr. E a Bahia, então, principalmente, desde a época que eu fazia show, sempre fui muito bem recebido. Aí todo ano eu tô aqui, dando uma passadinha", disse.

