Quem é Gabriela Berlingeri, vista com Bad Bunny no Brasil

A passagem de Bad Bunny pelo Brasil, com dois shows no Allianz Parque, em São Paulo (20 e 21/2), ganhou um capítulo extra fora dos palcos. Na primeira visita ao país, o artista porto-riquenho foi visto deixando um restaurante acompanhado de Gabriela Berlingeri, influenciadora e empresária apontada como sua namorada. A presença dela reforça uma sequência de aparições ao lado do cantor, que já havia incluído o Super Bowl, nos Estados Unidos, e os shows em Buenos Aires, na Argentina, realizados antes da etapa brasileira.

Após ser flagrada com o artista, Gabriela publicou um Stories usando a mesma roupa registrada no vídeo que circulou nas redes sociais. Poucos dias depois da apresentação histórica de Bad Bunny no intervalo da final do campeonato de futebol americano — marco que o tornou o primeiro artista de língua espanhola a subir ao palco do evento —, ela também compartilhou uma foto com Lady Gaga, confirmando que esteve nos bastidores da cerimônia.

Dono de prêmios Grammy nas categorias Álbum do Ano, Melhor Álbum de Música Urbana e Melhor Performance Musical Global, o cantor construiu com Gabriela uma relação de longa data. Eles se conheceram em 2017, em Porto Rico, e assumiram o namoro publicamente em 2020. Em 2022, no entanto, decidiram se separar, apesar de manterem contato por conta do vínculo criado ao longo dos anos.

Após o término, Bad Bunny viveu um relacionamento com Kendall Jenner, que se estendeu até meados de 2024. Desde então, rumores sobre uma possível reconciliação com Berlingeri passaram a ganhar força. A empresária, que nasceu em 29 de dezembro de 1993, divide sua rotina entre o trabalho como modelo, a produção de conteúdo nas redes sociais e a gestão de sua marca de joias, a D29, criada durante a pandemia. Em setembro de 2025, ela expandiu os negócios com o lançamento da D29 Swim, linha própria de moda praia.

Embora não exista confirmação oficial sobre uma retomada do romance, Gabriela esteve presente no Grammy Awards e acompanhou os dois discursos feitos por Bad Bunny contra o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e as políticas do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ela também publicou registros dos bastidores do Super Bowl em seu Instagram.

Enquanto o cantor mantém discrição e evita comentar sua vida amorosa, Gabriela segue ativa diante de seus 2,3 milhões de seguidores, compartilhando ensaios sensuais e conteúdos ligados às próprias marcas, sem revelar detalhes da esfera pessoal.