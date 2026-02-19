Morre Ideval Anselmo, ícone do carnaval paulista, aos 85 anos

Integrante da Embaixada do Samba Paulistano desde 2005, Ideval também lançou álbum solo, no qual reuniu alguns de seus principais sambas-enredo, além do ijexá "Tesouro africano" e composições no estilo gafieira - (crédito: Reprodução)

O compositor Ideval Anselmo morreu aos 85 anos nesta quarta-feira (18), em São Paulo. A informação foi divulgada por parentes e amigos do sambista. A causa da morte não foi revelada. O velório ocorre nesta quinta-feira (19/2) das 8h30 às 12h30, em um cemitério na zona norte da capital paulista.

Nascido em 18 de setembro de 1940, em Catanduva, no interior de São Paulo, Ideval iniciou sua trajetória no samba em 1969, na tradicional escola Camisa Verde e Branco. Naquele ano, a agremiação apresentou o enredo Biografia do Samba – O samba através dos tempos, com a música Talismã e Tabu, considerada um dos hinos do carnaval paulistano.

Logo na primeira tentativa como compositor de samba-enredo, Ideval emplacou Literatura de Cordel, em 1972, também na Camisa Verde e Branco. A partir de então, construiu uma carreira sólida e prolífica, tornando-se um dos nomes mais respeitados do gênero em São Paulo.

Suas composições foram interpretadas por grandes vozes do samba, como Jamelão, Eliana de Lima, Thobias da Vai-Vai e Fabiana Cozza, além de Oswaldo Cozza, pai de Fabiana.

Fabiana Cozza lamentou a perda em nota publicada nas redes sociais. “O senhor foi, e seguirá sendo, o maior compositor de samba-enredo de São Paulo. O artista que conheci, abracei, elogiei e que me fez, ainda tão menina, imaginar e sonhar as histórias, os lugares e as personagens que poetizou e que, por força do destino, a voz do meu pai defendeu no solo sagrado das avenidas”, declarou.

Ao lado de parceiros como Zelão, Miro, Jordão, Carlinhos e Soró, Ideval criou clássicos que marcaram época. Entre eles estão Narainã, a alvorada dos pássaros, eleito o samba do século pelo jornal Folha de S.Paulo; Atlântida e suas chanchadas (Maré ô), popularizado pelo grupo Os Originais do Samba; e Cabaré, que ganhou notoriedade na voz da cantora Denise Camargo.

Integrante da Embaixada do Samba Paulistano desde 2005, Ideval também lançou álbum solo, no qual reuniu alguns de seus principais sambas-enredo, além do ijexá Tesouro africano e composições no estilo gafieira.