Rapper catarinense Jovem Maka faz show na Infinu neste domingo

Brasília recebe pela primeira vez o rapper catarinense Jovem Maka. O cantor chega, neste domingo (22/2), a Infinu e mostra show com diferentes fases da carreira. O cantor também apresenta as músicas do novo álbum, lançado recentemente. Ao Correio, o rapper conta que, desde quando começou a lançar canções, em 2013, recebeu muitas mensagens dos brasilienses. Ao longo dos anos, Maka construiu uma relação próxima com a cena local, por meio de músicas com Froid, Murica, BeatdoMK, Prs e Peres (Puro Suco). “Sinto que minhas palavras foram bem cultivadas na cidade. Vai ser uma grande celebração, um encontro abissal”, completa.

No palco, o cantor promete um show autêntico de rap, sustentado pela força da palavra e pela sintonia entre MC e DJ. “Vocês podem esperar um MC e um DJ bem entrosados e comprometidos a levar o melhor som para a plateia. Rimas que vêm da alma para encontrar outras almas. Uma tarde para ficar marcada na memória de quem me acompanha há tanto tempo”, diz.

Originário das batalhas de rima e freestyle de Florianópolis, onde começou em 2009, Makalister se destacou pelo estilo imagético e literário, influenciado pelo graffiti e pelo cinema. Fora do eixo tradicional do rap brasileiro, construiu um universo próprio que chamou a atenção de artistas consagrados e ampliou o alcance nacional. Em 2017, ganhou projeção ao participar do projeto Poetas no Topo, ao lado de nomes como BK, Djonga e Sant.

Com 10 álbuns lançados, turnês internacionais por Portugal e França, colaborações de peso e a participação em O Queridinho de Deus e A Volta da Esperança, com Beli Remour, o rapper agora inicia um novo capítulo. Para Brasília, a promessa é de um espetáculo que mistura celebração, reencontro e renovação artística.





Jovem Maka

Neste domingo, a partir das 14h na Infinu. Ingressos: R$45 meia-entrada e R$ 90 inteira. Não indicado para menores de 18 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco