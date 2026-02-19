Ghibli Fest retoma programação no cinema com títulos inéditos no Brasil

A segunda etapa do Ghibli Fest desembarca nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (19/2) e leva ao público a continuação da retrospectiva dos longas do Studio. Promovida pela Sato Company, a nova fase da mostra reúne sete títulos que não participaram da edição anterior e traz de volta outros sete sucessos exibidos na primeira metade do festival.
A iniciativa vai além de uma simples reapresentação nas telonas. A programação celebra os 40 anos de trajetória tanto do estúdio japonês quanto da distribuidora brasileira, aproximando duas forças que ajudaram a moldar o imaginário de diferentes gerações e a consolidar o consumo de animação e fantasia no universo otaku.
Reconhecido pela estética singular, o catálogo do Studio Ghibli constrói narrativas em que o cotidiano convive com o extraordinário. Divindades e criaturas mágicas circulam por cenários realistas, enquanto o ritmo contemplativo transforma grandes conflitos e pequenos gestos em histórias sobre amadurecimento, identidade e descobertas internas.
Confira as obras em exibição:
Nausicaä do Vale do Vento
Em um cenário pós-apocalíptico, a princesa Nausicaä tenta impedir que dois reinos em guerra destruam de vez uma floresta tóxica que ameaça o mundo.
O Castelo no Céu
A órfã Sheeta, dona de um colar enigmático, une-se ao mineiro Pazu na busca por uma cidade flutuante lendária, enquanto foge de piratas aéreos movidos pela ganância.
Meu Amigo Totoro
Após se mudarem para o interior, duas irmãs descobrem criaturas da floresta — entre elas, Totoro — e vivem experiências mágicas enquanto a mãe permanece hospitalizada.
O Serviço de Entregas da Kiki
No ano de seu ritual de iniciação, a jovem bruxa Kiki instala-se em uma cidade à beira-mar e cria um serviço de entregas aéreas, aprendendo a lidar com autonomia e responsabilidades.
Porco Rosso: O Último Herói Romântico
Nos anos 1930, no Mar Adriático, um piloto amaldiçoado com aparência de porco combate piratas do ar enquanto enfrenta rivais e dilemas amorosos.
Princesa Mononoke
Ferido por uma maldição, o príncipe Ashitaka parte em busca de cura e acaba no centro de um conflito entre espíritos da floresta e uma comunidade que explora recursos naturais, tentando equilibrar humanidade e natureza.
A Viagem de Chihiro
Ao atravessar para o mundo dos espíritos, Chihiro precisa trabalhar no balneário comandado por Yubaba para libertar os pais, transformados em porcos, e recuperar sua própria identidade.
O Reino dos Gatos
Depois de salvar um gato de um atropelamento, Haru descobre que ele é um príncipe felino. Como recompensa, recebe um pedido de casamento do Rei dos Gatos e é levada ao reino, de onde tenta escapar para retomar sua liberdade.
O Castelo Animado
Transformada subitamente em idosa por uma maldição, Sophie encontra abrigo no castelo ambulante do mago Howl e se envolve em uma guerra absurda e em um romance improvável.
Contos de Terramar
Diante de um mundo em desequilíbrio, o mago Ged cruza o caminho de Arren, um príncipe que afirma ser perseguido por uma sombra. Juntos, buscam a origem da instabilidade e encontram a bruxa Kumo.
Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar
Sosuke, um menino de cinco anos, torna-se amigo de Ponyo, uma princesa-peixinho determinada a se tornar humana.
O Mundo dos Pequeninos
Arrietty vive com a família sob o assoalho de uma casa antiga, sobrevivendo ao “pegar emprestado” objetos dos humanos. A amizade com o jovem Shawn ameaça expor o segredo.
O Conto da Princesa Kaguya
Encontrada dentro de um bambu luminoso ainda bebê, Kaguya cresce e se transforma em uma jovem admirada por cinco nobres — inclusive o imperador.
As Memórias de Marnie
Solitaria e curiosa, Anna explora uma mansão abandonada e conhece uma misteriosa garota loira que apenas ela consegue enxergar.
