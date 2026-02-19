Ghibli Fest retoma programação no cinema com títulos inéditos no Brasil

A segunda etapa do Ghibli Fest desembarca nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (19/2) e leva ao público a continuação da retrospectiva dos longas do Studio. Promovida pela Sato Company, a nova fase da mostra reúne sete títulos que não participaram da edição anterior e traz de volta outros sete sucessos exibidos na primeira metade do festival.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A iniciativa vai além de uma simples reapresentação nas telonas. A programação celebra os 40 anos de trajetória tanto do estúdio japonês quanto da distribuidora brasileira, aproximando duas forças que ajudaram a moldar o imaginário de diferentes gerações e a consolidar o consumo de animação e fantasia no universo otaku.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Reconhecido pela estética singular, o catálogo do Studio Ghibli constrói narrativas em que o cotidiano convive com o extraordinário. Divindades e criaturas mágicas circulam por cenários realistas, enquanto o ritmo contemplativo transforma grandes conflitos e pequenos gestos em histórias sobre amadurecimento, identidade e descobertas internas.

Leia também: Pirataria de animes causa prejuízo bilionário no Japão

Confira as obras em exibição:

Nausicaä do Vale do Vento

Em um cenário pós-apocalíptico, a princesa Nausicaä tenta impedir que dois reinos em guerra destruam de vez uma floresta tóxica que ameaça o mundo.

O Castelo no Céu

A órfã Sheeta, dona de um colar enigmático, une-se ao mineiro Pazu na busca por uma cidade flutuante lendária, enquanto foge de piratas aéreos movidos pela ganância.

Meu Amigo Totoro

Após se mudarem para o interior, duas irmãs descobrem criaturas da floresta — entre elas, Totoro — e vivem experiências mágicas enquanto a mãe permanece hospitalizada.

O Serviço de Entregas da Kiki

No ano de seu ritual de iniciação, a jovem bruxa Kiki instala-se em uma cidade à beira-mar e cria um serviço de entregas aéreas, aprendendo a lidar com autonomia e responsabilidades.

Porco Rosso: O Último Herói Romântico

Nos anos 1930, no Mar Adriático, um piloto amaldiçoado com aparência de porco combate piratas do ar enquanto enfrenta rivais e dilemas amorosos.

Princesa Mononoke

Ferido por uma maldição, o príncipe Ashitaka parte em busca de cura e acaba no centro de um conflito entre espíritos da floresta e uma comunidade que explora recursos naturais, tentando equilibrar humanidade e natureza.

A Viagem de Chihiro

Ao atravessar para o mundo dos espíritos, Chihiro precisa trabalhar no balneário comandado por Yubaba para libertar os pais, transformados em porcos, e recuperar sua própria identidade.

O Reino dos Gatos

Depois de salvar um gato de um atropelamento, Haru descobre que ele é um príncipe felino. Como recompensa, recebe um pedido de casamento do Rei dos Gatos e é levada ao reino, de onde tenta escapar para retomar sua liberdade.

O Castelo Animado

Transformada subitamente em idosa por uma maldição, Sophie encontra abrigo no castelo ambulante do mago Howl e se envolve em uma guerra absurda e em um romance improvável.

Contos de Terramar

Diante de um mundo em desequilíbrio, o mago Ged cruza o caminho de Arren, um príncipe que afirma ser perseguido por uma sombra. Juntos, buscam a origem da instabilidade e encontram a bruxa Kumo.

Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar

Sosuke, um menino de cinco anos, torna-se amigo de Ponyo, uma princesa-peixinho determinada a se tornar humana.

O Mundo dos Pequeninos

Arrietty vive com a família sob o assoalho de uma casa antiga, sobrevivendo ao “pegar emprestado” objetos dos humanos. A amizade com o jovem Shawn ameaça expor o segredo.

O Conto da Princesa Kaguya

Encontrada dentro de um bambu luminoso ainda bebê, Kaguya cresce e se transforma em uma jovem admirada por cinco nobres — inclusive o imperador.

As Memórias de Marnie

Solitaria e curiosa, Anna explora uma mansão abandonada e conhece uma misteriosa garota loira que apenas ela consegue enxergar.

Saiba Mais Diversão e Arte Taylor Swift lidera mercado global da música pelo quarto ano seguido

Taylor Swift lidera mercado global da música pelo quarto ano seguido Diversão e Arte Quem é Gabriela Berlingeri, vista com Bad Bunny no Brasil

Quem é Gabriela Berlingeri, vista com Bad Bunny no Brasil Diversão e Arte ‘Eu estou ficando rabugento’, admite Carlinhos Maia em entrevista

‘Eu estou ficando rabugento’, admite Carlinhos Maia em entrevista Diversão e Arte Morre Ideval Anselmo, ícone do carnaval paulista, aos 85 anos

Morre Ideval Anselmo, ícone do carnaval paulista, aos 85 anos Diversão e Arte Evangélica, Jojo rebate críticas por curtir carnaval

Evangélica, Jojo rebate críticas por curtir carnaval Diversão e Arte Virginia Fonseca se pronuncia sobre derrota da Grande Rio