Taylor Swift lidera mercado global da música pelo quarto ano seguido

Pelo quarto ano seguido, Taylor Swift encerra 2025 no topo do mercado fonográfico mundial. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (18/2) pela International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), que confirmou a artista como a que mais vendeu álbuns no planeta ao longo do ano. É a sexta vez, no total, que ela lidera o ranking global.

O levantamento considera o desempenho completo de cada artista no ano civil, somando vendas físicas, downloads digitais e reproduções em streaming de álbuns e singles. A federação, no entanto, não divulga os números absolutos alcançados.

Aos 36 anos, Swift amplia ainda mais a vantagem histórica. Em outubro, lançou seu 12º álbum, The Life Of A Showgirl, que teve a maior semana de estreia de 2025 e também o melhor debut de toda a trajetória da artista. “O sexto prêmio IFPI Global Artist of the Year concedido a Taylor Swift é uma conquista verdadeiramente histórica”, declarou Victoria Oakley, presidente da entidade com sede em Londres.

Atrás da cantora aparece o grupo de K-pop Stray Kids, que atinge sua posição mais alta até hoje e permanece pelo terceiro ano consecutivo entre os cinco primeiros colocados. O terceiro lugar ficou com o canadense Drake.

O Top 5 é completado por The Weeknd e pelo porto-riquenho Bad Bunny — este último embalado por uma apresentação no show do intervalo do Super Bowl e por vitórias recentes no Grammy. Logo depois aparece Kendrick Lamar.

Fecham a lista dos dez artistas com mais vendas globais em 2025 Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Billie Eilish e Lady Gaga, consolidando um ranking dominado por nomes que transitam entre pop, rap, country e K-pop.