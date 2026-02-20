Nos gusta Manu Chao: cantor franco-espanhol se apresenta no Conic

O pós-carnaval em Brasília será celebrado em grande estilo. Após 15 anos da última vinda, o músico franco-espanhol Manu Chao retorna à capital para show no formato ultra acústico. Contemplando os principais sucessos da carreira do artista e faixas do disco Viva tu, lançado em 2024, a apresentação ocorre neste sábado (21/2), às 18h, na Arena Conic. Artistas locais, como Sabor de Cuba, Nuggetz, Lambada da Serpente, Kosmos & Damien, Pequila e Los Hijos, completam a programação do evento.

Conhecido mundialmente por músicas como Clandestino, Me gusta tu e Bongo bong, Manu Chao se apresentou na cidade pela última vez em 2009, no Arena Futebol Clube. Agora, o cantor espanhol chega a Brasília com novo trabalho, Viva tu, primeiro álbum de inéditas do artista em 17 anos. A obra, além de misturar gêneros, inclui canções em espanhol, francês, inglês e português.

Em São Paulo motoboy, cantada em língua portuguesa, o compositor versa sobre as angústias enfrentadas pelos entregadores da capital paulista. A carreira de Manu Chao, inclusive, é marcada pelos trabalhos poliglotas — o primeiro álbum do artista, Clandestino, lançado em 1998, conta com as faixas Minha galera, em português, Je ne t'aime plus, em francês, e Mama call, em inglês.

Ativista, o compositor é filho de pais espanhóis exilados da ditadura de Francisco Franco e usa a voz para defender causas sociais e ambientais, como a proteção da Amazônia e a imigração. Em 2019, ele gravou uma participação especial na música Sulamericano, do BaianaSystem, que traz letra de protesto com ênfase na identidade latino-americana e na crítica ao imperialismo, consciência local e influências estrangeiras.

Releituras

Após o lançamento de Viva tu, Manu Chao estreou o EP La couleur du temps no final de 2025. Fazem parte do trabalho duas faixas do álbum de 2024 remixadas por Mariano Mellino, prodígio da cena eletrônica argentina, um remix de La vie à 2, do disco Clandestino, pelo DJ Demayä, e as músicas Sénégal fast food, L'Automne est las e Où tu veux, on y va, a última em gravação conjunta com Gambeat.