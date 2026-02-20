A riqueza de sabores das massas num roteiro italiano no DF

Da simplicidade do macarrão do dia a dia às preparações mais elaboradas em ocasiões especiais, as massas se adaptam a diferentes ingredientes, bolsos e estilos de vida. Especialmente no Brasil, o prato virou sinônimo de praticidade, criatividade e, claro, sabor. Receitas que atravessam gerações, regiões e hábitos surgem a partir de um simples macarrão ou da clássica lasanha, por exemplo.

“A massa remete ao convívio familiar, aos almoços de domingo e ao conforto. É o que chamamos de comfort food por excelência”, destaca Camila Cardoso, gerente do restaurante italiano Piselli. “Além disso, poucos alimentos permitem tantas variações. Da simplicidade de um cacio e pepe à complexidade de uma lasanha à bolonhesa, a massa é uma tela em branco para a criatividade do chef”, acrescenta.

“É um prato que agrada a todos os paladares e faixas etárias, sendo sinônimo de celebração e fartura em qualquer lugar do mundo”, complementa a gerente. Em Brasília, restaurantes que replicam a culinária italiana, como é o caso do Vittoria d’Italia, comandado pelo chef Francesco Bravin, natural de Vêneto, Itália, ganham o coração do público local ao trazer para a capital a autêntica experiência do “país da bota”.



Excelência italiana

Localizado na 214 Norte, o Vittoria d’Italia é um restaurante marcado por receitas típicas da região italiana de Vêneto, onde o chef da casa, Francesco Bravin, nasceu. Na cozinha da casa, ele replica as tradições gastronômicas da Itália, priorizando sempre o ponto al dente das massas, por exemplo. Adaptações abrasileiradas acontecem, confessa o cozinheiro, as raízes se mantêm europeias.

Em meio ao menu “italianíssimo”, a sugestão de Francesco é o clássico carbonara (R$ 65,60), servido na versão original, com bacon, ovo e parmesão ou creme de leite. Outros destaques do menu são a putanesca (R$ 58,50), feita com molho de tomate, anchovas, azeitonas e alcaparras, frutti di mare (R$ 84,50), com molho de tomate, mexilhão, camarão e lula, e gamberi e carciofo (R$ 84,50), espaguete com camarões, tomates cereja e corações de alcachofra.

De portas abertas há quase 12 anos, o estabelecimento foi o segundo de Brasília a contar com o selo Ospitalità Italiana, concedido pelo Consulado da Itália para certificar a excelência dos restaurantes tipicamente italianos.

Essência acolhedora

Poucos meses antes da pandemia, o chef Bruno Domingos foi convidado por um ex-fotógrafo de guerra para cozinhar para moradores de rua.Com a ajuda de demais cozinheiros, o projeto rendeu, no total, 7 mil pratos de comida em um período de quase três meses. Foi durante essa experiência que surgiu a ideia de abrir uma marmitaria, esboço inicial do que hoje é o Piccolino, restaurante italiano localizado na 314 Norte.

A casa rapidamente conquistou o coração do público brasiliense, mas manteve a essência acolhedora — o estabelecimento oferece poucas mesas, no intuito que a equipe possa se dedicar mais aos clientes. No menu, os grandes destaques são a lasanha dello Bruno (R$ 84) e o filé a parmegiana (R$ 79), acompanhado por massa fresca ao molho pomodoro ou alho e óleo





Variedade de nhoques

Restaurante que leva o nome da renomada chef gaúcha, o Ticiana Werner conta com uma variada seleção de massas artesanais no menu da casa. Os nhoques não ficam de fora do cardápio, com oito opções distintas. O destaque, porém, fica por conta do levemente apimentado nhoque de batata doce roxa com camarões (R$ 66), servido como molho de leite de coco, pimenta dedo de moça, tomilho, alho poró e salsa.

“A delicadeza adocicada da batata-doce roxa, combinada à suculência dos camarões, encontra equilíbrio perfeito no molho de leite de coco, suavemente picante com pimenta dedo-de-moça e perfumado por ervas frescas como tomilho, alho-poró e salsa. O prato traz à mesa uma combinação de suavidade, untuosidade e camadas aromáticas complexas — características que pedem um vinho branco de estrutura, acidez equilibrada e personalidade aromática marcante”, destaca Ticiana Werner.

Para harmonizar, o par perfeito é o vinho branco Ercoara Canindé Viognier (R$ 205), produzido na região do Cerrado. “Mais do que acompanhar, o Viognier revela e valoriza os contrastes: suaviza o leve ardor da pimenta, realça o dulçor natural da batata-doce e enaltece a delicadeza dos camarões — criando uma harmonização sensorial refinada, contemporânea e com forte identidade regional”, analisa a chef.





Culinária autêntica

A partir do desejo de trazer a autenticidade da culinária italiana ao Brasil, surgiu o Piselli, restaurante originalmente inaugurado em Campinas, São Paulo, que ganhou unidade também na capital federal. “Nosso compromisso é com a hospitalidade. Por aqui, somos apaixonados pelo ato divino de servir. O diferencial não está apenas no prato, mas no "ritual Piselli": o serviço”, defende a gerente Camila Cardoso.

Segundo ela, o grande destaque do menu é o ravioli de brie e pêra ao mel com trufas (R$ 129), um clássico italiano. “Este prato é uma verdadeira assinatura: massa fresca artesanal recheada com queijo brie e pêra com molho de manteiga e ervas finas e finalizado com mel trufado”, detalha Camila. Para harmonizar, a sugestão da gerente é o vinho tinto de importação própria Piselli Selezione Rubino di Cantavenna DOC (19), que sai a R$ 269.

“Este corte piemontês (Barbera, Freisa e Grignolino) possui uma acidez gastronômica vibrante e notas de frutas vermelhas que 'cortam' a untuosidade do queijo brie, enquanto sua elegância em boca respeita a delicadeza da pera e a complexidade aromática do mel trufado, criando uma experiência sensorial exclusiva”, explica Camila.

