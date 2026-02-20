Festa para a meninada terá oficinas, apresentaçao musical e teatro

Neste sábado (21/2), o público infantil poderá aproveitar a festa gratuita Ressaquinha de Carnaval, no Boulevard Shopping, com programação composta por oficinas, apresentação musical e teatro. Os destaques do dia são o espetáculo Bob Zoom em: O musical e a apresentação da banda Matrakaberta.

A programação começa às 13h, com oficinas de confecção de cordão para celular e máscaras de super-herói; pintura de rosto, no piso 2, em frente à loja Riachuelo; maquiagem volante, nos corredores do shopping; e distribuição de pipoca, algodão-doce e balões, no piso 1 e na área externa. Os atendimentos são feitos por ordem de chegada e estão sujeitos à lotação.

Na área externa do shopping, às 15h, a banda brasiliense Matrakaberta faz apresentação com jogos rítmicos, cantigas populares e brincadeiras sonoras que estimulam a escuta do público infantil. O show tem duração de uma hora.

Para encerrar o dia, a organização do evento começa a distribuição de balões para o público às 16h, como preparação para o espetáculo Bob Zoom em: O Musical, que tem início às 16h30. Para toda a família, a peça mistura a nostalgia dos adultos e a alegria das crianças com a história do personagem Bob Zoom. No repertório do show, estão presentes clássicos da pré-escola e canções inéditas do grupo. Abafadores de som serão oferecidos para pessoas com hipersensibilidade auditiva e, para pessoas no Transtorno do Espectro Autista, crachás de identificação estarão disponíveis.

Serviço

Ressaquinha de Carnaval

Sábado, no Boulevard Shopping (Setor Terminal Norte, Conj J - Asa Norte), a partir de 13h. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco