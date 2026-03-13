O pop agita o Clube do Choro com show de Daniela Firme

A cantora Daniela Firme se apresenta nesta sexta-feira (13/3), a partir das 20h30, no Clube do Choro. Ela é comanda o Rock Beats. Daniela mostrará o single A vida é agora, produzido por Dudu Marote. "Está sendo uma aventura maravilhosa e muito diferente. Sinto que meu som está mais maduro e estou elaborando melhor a minha identidade artística", diz.

O repertório musical da artista é variado, mergulha no pop rock com alguns traços modernos e letras reflexivas. "Eu defino meu estilo musical como pop rock com pitadas de música brasileira. Componho muito no violão, mas gosto muito da sonoridade de banda", explica.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Minhas músicas são muito muito autorais, como se eu estivesse abrindo minha gaveta de memórias, reflexões e mostrando para o público. Quem nunca esteve apaixonado, sofreu por amor?", completa.

Além das próprias composições, ela fará releituras de artistas como Gilberto Gil e Paulinho Moska para o show.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco