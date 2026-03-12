Oscar 2026: crítica da BBC torce por Wagner Moura, mas aposta em B. Jordan

A poucos dias da cerimônia do Oscar 2026, marcada para domingo (15/3), os críticos de cinema da BBC Nicholas Barber e Caryn James divulgaram suas previsões finais para algumas das principais categorias da premiação. Entre os destaques das análises está a presença brasileira, com o filme O Agente Secreto e o ator Wagner Moura aparecendo como nomes relevantes na corrida deste ano.

Na categoria de Melhor Ator, Caryn James afirma que o cenário mudou nos últimos meses. Em dezembro, a disputa parecia favorecer Timothée Chalamet por sua atuação em Marty Supreme. Agora, segundo a crítica, quem ganhou força foi Michael B. Jordan, protagonista de Pecadores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Jordan vem sendo apontado como um dos favoritos por interpretar gêmeos idênticos no filme, um desafio técnico que costuma chamar a atenção dos votantes da Academia. Além disso, ele venceu recentemente o prêmio de Melhor Ator concedido pelo sindicato da categoria, fator que costuma influenciar a corrida ao Oscar.

Apesar disso, James afirma que, se dependesse de seu voto pessoal, o prêmio iria para Wagner Moura por O Agente Secreto. A crítica destaca a atuação do brasileiro como “profunda e natural”, observando que a categoria reúne alguns dos desempenhos mais fortes do ano. Ela menciona ainda que um eventual empate entre cinco indicados — incluindo Leonardo DiCaprio e Ethan Hawke — também seria justificável diante do nível das performances.

Leia também: Wagner Moura será um dos apresentadores do Oscar 2026

Já na disputa de Melhor Filme Internacional, a presença brasileira volta a ganhar destaque. Segundo James, todos os cinco indicados da categoria estão entre os melhores filmes do ano, independentemente da origem. O fato de dois deles (O Agente Secreto e o norueguês Valor Sentimental) também concorrerem a Melhor Filme é apontado como um exemplo de como o cinema se tornou cada vez mais global.

Para a crítica, O Agente Secreto surge como um thriller político “oportuno e emocionante” sobre o Brasil sob uma ditadura, combinando histórias pessoais e políticas e tendo como eixo central a atuação de Wagner Moura.

Leia também: Tânia Maria encarna vilã de terror para torcer pelo Brasil no Oscar

Mesmo reconhecendo a força do filme brasileiro, James acredita que o favorito final pode ser Valor Sentimental. O drama norueguês recebeu nove indicações ao Oscar, incluindo três categorias de atuação, além de direção e roteiro original para Joachim Trier. Para a crítica, a narrativa familiar do longa é mais acessível ao público e pode conquistar votos suficientes para superar o concorrente brasileiro, considerado mais desafiador.

Na principal categoria da noite, Melhor Filme, Nicholas Barber aponta que a disputa tradicionalmente costuma se concentrar entre dois favoritos. No início da temporada de premiações, os principais candidatos pareciam ser Hamnet, vencedor do Globo de Ouro de melhor drama, e Uma Batalha Após a Outra, premiado como melhor comédia ou musical.

Com o avanço da temporada, porém, o cenário mudou. Hamnet perdeu força, enquanto Pecadores, suspense vampiresco dirigido por Ryan Coogler, ganhou impulso após vencer prêmios importantes no BAFTA e no Actors Awards.

Apesar disso, Barber ainda considera Uma Batalha Após a Outra o favorito por uma pequena margem. O filme dirigido por Paul Thomas Anderson tem sido amplamente premiado e aborda o conflito entre imigrantes ilegais e policiais nos Estados Unidos, tema que o crítico considera surpreendentemente atual. O longa, entretanto, também enfrentou controvérsias, com críticas à forma como mulheres negras são representadas. Para o crítico existe a possibilidade de Pecadores crescer na reta final e ultrapassar o concorrente na última etapa da corrida.

Saiba Mais Diversão e Arte Ex-BBB Paulo André se livra de ação após autora abandonar processo por story indevido

Ex-BBB Paulo André se livra de ação após autora abandonar processo por story indevido Diversão e Arte Babu Santana perde perdão após falas infelizes no BBB26

Babu Santana perde perdão após falas infelizes no BBB26 Diversão e Arte Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta dias antes de completar 90 anos

Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta dias antes de completar 90 anos Diversão e Arte Sexóloga debate culpa e repressão na sexualidade feminina

Sexóloga debate culpa e repressão na sexualidade feminina Diversão e Arte Morre MC Danilo Boladão, ícone do funk paulista, aos 47 anos

Morre MC Danilo Boladão, ícone do funk paulista, aos 47 anos Diversão e Arte Nicolas Behr lança novo livro neste sábado