Babu Santana perde perdão após falas infelizes no BBB26

Babu Santana, nesta quarta-feira (11), em entrevista ao Mais Você, pediu perdão as mulheres pelas frases pesadas que lançou a Ana Paula, no BBB 26. Uma das brigas acabou sendo na semana do Dia da Mulher.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"O jogo propõe um embate, se propõe a ter treta. Peço desculpa a toda mulher que se sentiu ofendida por estarmos na semana próxima do Dia das Mulheres. É uma semana simbólica, todo dia é dia das mãe, das mulheres, dos pais, mas quando a gente celebra o dia das mulheres, acho emblemático. Mas estava no BBB, num embate com outra competidora que é especialista em tirar outros do sério", explicou o ator.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Na entrevista, Babu pediu desculpa para a companheira e sua filha pelas falas machistas. "Peço desculpa para a minha filha, para minhas companheiras, por estar numa semana tão emblemática. Ali, havia uma desestabilização da minha pessoa e uma surpresa por ter sido chamado de traidor sem ter traído. No vídeo não aparece o da Tia Milena".
A saída de Babu foi bastante comemorada na web. No confinamento, Ana Paula voltou ao jogo e irritou bastante os rivais neste manhã.