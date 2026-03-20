Alice Caymmi faz homenagem à tia, Nana, em show na Martins Pena

Desembarca neste sábado (21/3), na cidade, a cantora Alice Caymmi para apresentar um tributo à sua tia, Nana Caymmi, no qual resgata a memória afetiva e musical de uma das principais intérpretes do Brasil.

O show, em cartaz, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional, estreado com Nana ainda em vida, está sendo retomado e ganha, agora, um novo peso: o de manter viva a obra da artista. "A razão principal é essa, eternizar Nana sempre", afirma Alice, que vê na interpretação uma forma de assinatura. "Uma canção na voz da minha tia é uma, na voz da Bethânia é outra. Essa mudança fundamental é, sim, uma forma de autoria".

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No repertório, figuram Só louco, Resposta ao tempo, Suave veneno e Oração ao tempo, entre outras. Apesar da semelhança do timbre vocal característico da linhagem, Alice faz questão de imprimir a própria identidade, cantando em tons mais agudos e trazendo influências do rock e do pop. "Eu já não imito há muito tempo. Tenho minha maneira, uso falsetes e vibratos que ela não usava", conta.

Além dos clássicos românticos, o público brasiliense verá facetas inesperadas, como Alice cantando em inglês — algo que Nana nunca fez, mas a sobrinha imagina como seria. No palco, a sobriedade visual também é uma homenagem, mesmo quando incomoda: "Tento ser o mais comedida possível, porque era a natureza dela. Ela dizia que eu não precisava de tudo isso".

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Show de Alice Caymmi | Para minha tia Nana

Sábado (21/3), às 21h, no Teatro Nacional Claudio Santoro. Ingresso a partir de R$150 no site Ingresso Digital. Classificação indicativa livre.