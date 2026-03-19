Globo é processada por Pedro Henrique, que exige R$ 4,2 milhões

A defesa sustenta que a saída do reality prejudicou gravemente a imagem de Pedro e que a Globo rescindiu seu contrato de forma discriminatória - (crédito: Observatorio da TV)





Pedro Henrique Espindola, que deixou o BBB 26 em janeiro após tentar beijar à força Jordana Morais, entrou com processo contra a Globo. A ação foi protocolada na Justiça do Paraná nesta terça-feira (17) e pede R$ 4,2 milhões por quebra de contrato, danos morais e materiais, além da anulação da rescisão de seu vínculo com o reality.

Segundo a coluna Outro Canal, os advogados de Pedro confirmaram o processo, porém não comentaram o caso. Em contato com a Globo, a emissora não respondeu. O ex-BBB pediu para sair do programa em 18 de janeiro, episódio que levou à abertura de investigação pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

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No início de fevereiro, ele foi indiciado por importunação sexual pela Delegacia da Mulher de Jacarepaguá, que analisou as imagens do programa. Pedro não foi ouvido porque não foi localizado, já que estava internado em uma clínica de reabilitação no interior do Paraná, segundo sua defesa.

Documentos anexados à ação, que corre na 2ª Vara Cível do TJ-PR, afirmam que a família havia alertado a produção sobre problemas psiquiátricos do participante e solicitado sua retirada. Laudos médicos foram apresentados para reforçar a alegação.

A defesa sustenta que a saída do reality prejudicou gravemente a imagem de Pedro e que a Globo rescindiu seu contrato de forma discriminatória. Outros desistentes mantiveram seus acordos normalmente e Pedro foi discriminado, diz trecho do processo.

Ele não recebeu cachês nem valores referentes ao período em que esteve confinado, e também perdeu o contrato de representação comercial nas redes sociais. A defesa argumenta que não houve descumprimento contratual por parte do participante.

Somando todos os pedidos, o valor da ação chega a R$ 4,2 milhões montante próximo ao prêmio final do programa, estimado em R$ 5,5 milhões.