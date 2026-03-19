Martin Scorsese revelou a primeira imagem de seu novo filme, estrelado por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Intitulado What Happens at Night, o longa já está em produção.
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A foto foi divulgada nas redes sociais pelos próprios Scorsese e DiCaprio; e mostra o ator ao lado de Lawrence.
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Tudo sobre What Happens at Night
A história acompanha um casal americano que viaja para uma pequena cidade europeia coberta de neve com o objetivo de adotar um bebê. Durante a estadia, eles se hospedam em um hotel isolado, onde encontram personagens excêntricos e situações cada vez mais estranhas.
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Entre as figuras que cruzam o caminho dos protagonistas estão uma cantora enigmática, um empresário decadente e um curandeiro carismático.
Com o avanço da trama, a realidade passa a se confundir, e o casal começa a questionar não apenas o ambiente ao redor, mas também sua própria relação.
O elenco ainda conta com Mads Mikkelsen e Patricia Clarkson. What Happens at Night ainda não tem data de estreia definida.
Confira abaixo:
O post Novo filme de Scorsese com DiCaprio e Jennifer Lawrence ganha primeira imagem apareceu primeiro em Observatório do Cinema.
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