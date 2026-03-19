Novo filme de Scorsese com DiCaprio e Jennifer Lawrence ganha primeira imagem - (crédito: Observatorio do Cinema)

Martin Scorsese revelou a primeira imagem de seu novo filme, estrelado por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Intitulado What Happens at Night, o longa já está em produção.

A foto foi divulgada nas redes sociais pelos próprios Scorsese e DiCaprio; e mostra o ator ao lado de Lawrence.

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Tudo sobre What Happens at Night

A história acompanha um casal americano que viaja para uma pequena cidade europeia coberta de neve com o objetivo de adotar um bebê. Durante a estadia, eles se hospedam em um hotel isolado, onde encontram personagens excêntricos e situações cada vez mais estranhas.

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Entre as figuras que cruzam o caminho dos protagonistas estão uma cantora enigmática, um empresário decadente e um curandeiro carismático.

Com o avanço da trama, a realidade passa a se confundir, e o casal começa a questionar não apenas o ambiente ao redor, mas também sua própria relação.

O elenco ainda conta com Mads Mikkelsen e Patricia Clarkson. What Happens at Night ainda não tem data de estreia definida.

Confira abaixo:

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