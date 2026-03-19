Guerreiras do K-Pop: Netflix planeja turnê mundial após sucesso do filme - (crédito: Observatorio do Cinema)

Após se tornar o filme mais assistido da história da Netflix, Guerreiras do K-Pop pode ganhar uma turnê mundial. Segundo a Bloomberg, a plataforma de streaming está planejando levar o fenômeno global para os palcos, com início previsto para 2026.

O projeto ainda está em fase de negociações, com a empresa buscando arenas com capacidade entre 10 mil e 20 mil pessoas. A proposta é transformar o sucesso do longa em uma experiência ao vivo, expandindo o alcance da marca.

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Entre as possibilidades, o trio HUNTR/X – formado por Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami – pode participar de parte dos shows. Caso isso não aconteça, a alternativa considerada envolve apresentações com hologramas das artistas.

Apesar do avanço nas tratativas, o alto custo de produção pode dificultar a concretização da turnê. A Netflix ainda avalia a viabilidade financeira do projeto antes de oficializar o plano.

Além disso, a agência WME demonstrou interesse em organizar uma turnê separada com as cantoras, caso elas não integrem o projeto da Netflix.

Lançado em junho de 2025, Guerreiras do K-Pop se tornou um fenômeno global ao acompanhar um grupo de K-pop que combate demônios usando música, quebrando recordes e conquistando prêmios importantes.

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Tudo sobre Guerreiras do K-Pop

O filme acompanha o grupo feminino de K-pop Huntr/x, formado por três jovens que, além de astros da música, são caçadoras de demônios secretas. As protagonistas enfrentam uma boy band rival, os Saja Boys, que também escondem identidades demoníacas.

Lançado em junho de 2025, Guerreiras do K-Pop rapidamente se tornou um fenômeno global, quebrando recordes de audiência e alcançando o posto de filme mais assistido da história da plataforma. A trilha sonora também fez sucesso: o álbum chegou ao topo da Billboard e entrou para a história como o primeiro com quatro faixas simultâneas no top 10 da Billboard Hot 100. O single Golden segue há oito semanas na liderança.

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Guerreiras do K-Pop segue disponível na Netflix, consolidando-se como um dos maiores fenômenos culturais recentes da animação e ultrapassando 500 milhões de visualizações.

O projeto também conquistou grande popularidade com suas músicas e estilo visual e acabou indicado a duas categorias no Oscar: Melhor Animação e Melhor Canção Original.

Guerreiras do K-Pop 2 já foi confirmado, mas ainda não tem previsão de estreia.

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