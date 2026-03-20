De volta às raízes: Mahmundi apresenta oitavo álbum em show no Infinu

O show do novo disco começa às 21h, na Infinu - (crédito: Divulgação)

Neste domingo (22/3), às 21h, na Infinu, Mahmundi está de volta aos palcos com o oitavo álbum de estúdio, Bem-vindos de volta. "Estou superanimada para esse show. Sempre bom estar em Brasília, sempre gostoso, um astral incrível assim", afirma a cantora.

O projeto foi lançado em novembro de 2025, com nove faixas inéditas que marcam uma nova fase na trajetória da artista. Em Bem-vindos de volta — produzido em parceria com Pedro Lucas Ferraz — a cantora retorna às raízes eletrônicas, incluindo synths, efeitos e beats, além de referências ao trip hop e ao rock eletrônico. "Aprendi muito nesses anos de gravadora. Fiz um som um pouco mais comercial, mas o experimentalismo do eletrônico sempre me pega muito", compartilha. "Cada projeto, para mim, é um novo passo."

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Amor é o tema central das novas músicas. Mesmo presente no coração de todas as obras anteriores da artista, neste álbum o afeto aparece entrelaçado a uma nova maturidade, em letras que habitam o campo sensorial e dialogam diretamente com a intensidade de sua produção musical. "Espero que o público esteja de ouvidos abertos e de corações abertos, para gente fazer uma noite especial", finaliza a cantora.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Infinu recebe Mahmundi

Domingo (22/3), às 21h, na Infinu . Ingressos disponíveis no site da Shotgun, a partir de R$ 50.