Ana Carolina comemora 25 anos de carreira com o show '25 Anas'

Este é o ano de celebração para Ana Carolina. A artista comemora 25 anos de carreira e chega a Brasília com a turnê inédita 25 Anas. O show reúne grandes sucessos da cantora como Garganta, É isso aí, A canção tocou na hora errada e Quem de nós dois. A apresentação, no Centro de Convenções Ulysses, será dividida em cinco atos para percorrer a trajetória musical de Ana Carolina: A história, a paixão, a memória, o reencontro e a celebração.

Para Ana Carolina, a turnê serve como um reencontro com sua história, com as músicas e com o público. "Cada show tem uma energia própria, mas todos carregam um clima de celebração e gratidão por tudo o que já construí até aqui. E, o ao vivo, continua sendo o lugar onde tudo se completa, a troca acontece de verdade", comenta a cantora ao Correio.

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Com 25 anos de carreira, a artista continua marcando as novas gerações e aqueles que a acompanham desde o início. "É bonito perceber como as canções atravessam o tempo e continuam encontrando as pessoas em momentos diferentes da vida. Eu canto sentimentos e sensações comuns a todo mundo, e é um privilégio enorme ver essa conexão se renovando com quem está comigo há anos, e se fortalecendo com quem está chegando agora", reflete. Para ela, o tempo de carreira trouxe clareza sobre o que deseja entregar dentro e fora do palco e sobre quem é artisticamente.

"Eu me sinto num momento de maturidade, mas também de curiosidade, com vontade de seguir em movimento, criando e me conectando com o que é verdadeiro para mim agora. E eu acho que é isso que mantém tudo vivo", destaca Ana Carolina.

Brasília sempre recebeu a artista com muito carinho e atenção. " É uma cidade com um público atento, presente, que vive o show comigo. Eu gosto demais dessa troca. Quero entregar uma noite de celebração, com um repertório que passeia pela minha trajetória, e traz toda aquela emoção que só acontece no ao vivo, cara a cara, olho no olho. É um show para cantar alto e sair mais leve", finaliza.

Serviço

Ana Carolina — 25 Anas em Brasília

Sábado (21/3), às 21h30, no Centro de Convenções Ulysses. Ingressos a partir de R$ 180 (meia entrada) taxa na Bilheteria Digital.