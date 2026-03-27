ABBA The History embala a noite de sábado no Centro de Convenções

Neste sábado (28/3), o Centro de Convenções Ulysses Guimarães recebe no palco, às 21h, o espetáculo ABBA The History, considerado o maior e mais fiel tributo ao grupo sueco. Com o repertório recheado de clássicos da banda — como Mamma mia e Dancing queen — o show viaja no tempo e traz ao público a nostalgia dos anos 1970. Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital, a partir de R$ 90.

Para interpretar as figuras dos artistas Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad, foram selecionados os atores Endi Tupi, Dona Dama, Joe Resend e Paty Andrade, respectivamente. "Desde o início, assumimos uma grande responsabilidade em interpretar personalidades tão importantes para música global", destaca Endi Tupí, "Nós tivemos que estudar a história, fizemos meses de laboratórios ensaiando coreografias, trejeitos no palco, timbragem vocal, e até algumas 'manias comportamentais' durante o show. Tudo para transmitir ao público a sensação de estarem de fato assistindo a um show deles".

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O grupo de europop marcou uma geração. ABBA coleciona cinco indicações ao grammy e músicas que todos conhecem sem precisar ouvir na íntegra. Para Dona Dama, a banda é atemporal: "O ABBA conseguiu criar sucessos com melodias envolventes, refrões inesquecíveis e uma energia que conecta pessoas de todas as idades. É o tipo de som que atravessa o tempo sem perder força; quem já conhece ama, e quem está descobrindo agora se apaixona."

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco