Padre Fábio de Melo lança segundo single em tributo ao Nordeste

Disco idealizado por Padre Fábio de Melo, O beijo que vós me nordestes, tem segundo single lançado em todas as plataformas digitais, intitulado A natureza das coisas.
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A música, com melodia envolvente e letra inteligente, é uma composição do pernambucano Accioly Neto. Inspirada na expressão nordestina “se avexe não”, faz o corpo e as ideias dançarem. A música é para aqueles que prezam pelas palavras que dizem, que assanham os sentidos, os pensamentos, curam tristezas e amarguras.
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É pelo significado da música, que faz bem aos que gostam de percorrer questões fundamentais, que o padre Fábio de Melo a incluiu no repertório de seu projeto, que está sendo lançado pela gravadora Biscoito Fino.
Foi um verso de Chico César, na música Béradêro, que inspirou o padre a gravar um álbum em homenagem ao Nordeste. O primeiro single, intitulado Quem me levará sou eu, foi lançado há um mês e fala sobre autonomia, liberdade e espírito de quem escolhe o próprio caminho.
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