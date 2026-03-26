Padre Fábio de Melo lança segundo single em tributo ao Nordeste

Segundo single do disco "O beijo que vós me nordestes", do Pe. Fábio de Melo - (crédito: Divulgação )

Disco idealizado por Padre Fábio de Melo, O beijo que vós me nordestes, tem segundo single lançado em todas as plataformas digitais, intitulado A natureza das coisas.

A música, com melodia envolvente e letra inteligente, é uma composição do pernambucano Accioly Neto. Inspirada na expressão nordestina “se avexe não”, faz o corpo e as ideias dançarem. A música é para aqueles que prezam pelas palavras que dizem, que assanham os sentidos, os pensamentos, curam tristezas e amarguras.

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É pelo significado da música, que faz bem aos que gostam de percorrer questões fundamentais, que o padre Fábio de Melo a incluiu no repertório de seu projeto, que está sendo lançado pela gravadora Biscoito Fino.

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Foi um verso de Chico César, na música Béradêro, que inspirou o padre a gravar um álbum em homenagem ao Nordeste. O primeiro single, intitulado Quem me levará sou eu, foi lançado há um mês e fala sobre autonomia, liberdade e espírito de quem escolhe o próprio caminho.