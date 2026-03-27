O ritmo contagiante de Cuba sobe ao palco do Infinu neste sábado

O grupo musical Sabor de Cuba se apresenta, neste sábado (28/3), a partir das 20h30, até às 23h30, na Infinu Comunidade Criativa. A banda, que faz shows no Brasil desde 2014, é formada por Félix Valoy (vocal, percussionista e diretor da banda), Dianelis Valdes (violino, piano e vocal), Ricardo Vidal (percussão e timbal), Gumercindo Reyes (três cubano), Léo Torres (baixo), Felipe Silva (trombone), Moizes Paraíba (trompete), Pedro Mariano (percussão menor) e Aryadna del mar (percussão congas). Os ingressos custam a partir de R$30 a meia-entrada e podem ser comprados na plataforma Shotgun.

A união de diferentes estilos musicais torna o ‘Sabor de Cuba’ uma banda com músicas singulares. As canções viajam por épocas e se misturam desde a música tradicional até a contemporânea da América Latina, em especial de Cuba. Esse repertório inclui ritmos como, salsa, rumba, cumbia, mambo, bolero e son cubano. Félix Valoy, vocalista e diretor do grupo, diz que a música do grupo exalta a alegria do povo latino. “Mostra a alegria do povo cubano, a diversidade dos ritmos latinos vibrantes e contagiantes que levam todos a dançar”, afirma.

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Félix comenta que é uma honra homenagear sua terra natal e valorizar suas raízes, por meio da música tradicional de Cuba.

Serviço

Neste sábado (28/3), a partir das 20h30, até às 23h30, na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506 Bloco A Loja 67 ao lado Praça das Avós). Os ingressos custam a partir de R$30 a meia-entrada e podem ser comprados na plataforma Shotgun. Classificação indicativa 18 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco