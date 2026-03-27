Horóscopo: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (27/3)

Lua vazia

Data estelar: Lua Vazia das 8h39 até 11h11

Os períodos de Lua Vazia costumam ser meio atrapalhados para aquelas pessoas que insistem em seguir compulsivamente seus planos, sem considerar o tempo e lugar certos para tanto, porque na Lua Vazia nós, os humanos, somos convidados a nos recolher à subjetividade.

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Acontece que a subjetividade, que é o domínio da alma, não tem vez nem voz nem lugar na civilização, porque não pode ser identificada nem quantificada, portanto, é ignorada, mas a alma é tão real quanto nossa forma aparente de ser, que é identificável pela civilização.

Os períodos de Lua Vazias são próprios para a alma e impróprios para a nossa forma aparente de ser, e se reservássemos pelo menos as Luas Vazias para alimentar a alma, é certo que sofreríamos menos com a ansiedade que nos crava suas garras no ventre.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As pessoas buscam conforto em alguém que as lidere, para elas não terem de tomar decisões difíceis nem muito menos se responsabilizar por essas. Como você é quem você é, mesmo não querendo, acaba liderando. É inevitável.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Parece que tudo continua no rumo da normalidade, mas o estado do mundo anda afetando negativamente as pessoas, muito além do que elas percebem, porque pensam, como sempre, que o problema é exclusivamente delas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A mente fica fazendo conjecturas a respeito do futuro que, na sua maioria, são negativas. Se você continuar em frente desconsiderando essas profecias, perceberá, na prática, que as teorias negativas não se realizam.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se você se observa pensando e fazendo coisas que em outras épocas teriam sido inimagináveis, saiba que sua alma não está sozinha nesse caminho. As mudanças vertiginosas do mundo provocam essas transformações pessoais.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O futuro é um livro aberto com páginas em branco, e você tem capacidade de escrever suas linhas. Não é que tudo seja produto de livre arbítrio, porque que existam páginas em branco do futuro não é algo que você domina.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você verá que, apesar das contrariedades provocadas pelas pessoas das quais você depende para tocar seus projetos, tudo acaba se mostrando muito mais fluído e generoso do que o mau humor diante das adversidades professa.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Buscar independência é saudável, mas não ao ponto de tornar irrelevantes os laços construídos até agora, porque mesmo que agora as decisões de outrem pesem demais, você verá que os resultados serão bons. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

É importante você não se precipitar nesta parte do caminho, tentando tirar as responsabilidades de suas costas o mais rapidamente possível. Sua alma pode aprender muita coisa e se enriquecer com isso. Melhor assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O momento atual é um teste de caráter, porque você tem a vontade de fazer tudo do seu jeito enquanto há bastante gente contrariando seus movimentos. Brigar com elas agregaria contrariedade, só isso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ideal seria que tudo se resolvesse por artes mágicas, sem grande esforço, mas essa perspectiva é uma ilusão. As mudanças em andamento produzem várias contrariedades que é melhor administrar com serenidade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tome um bom tempo para fazer suas escolhas, não se precipite em nenhuma direção, mas continue apreciando a diversidade de opções e refletindo com imparcialidade a respeito da construção do seu futuro. É por aí.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O excesso de conforto implica uma suspensão da vontade de continuar progredindo, e a própria vida, com seus mistérios, se encarrega de nos tirar dessa zona de conforto para que continuemos fazendo o necessário.