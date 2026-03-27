Museu Vivo da Memória Candango recebe o Café Som Viola neste sábado

Chega ao Núcleo Bandeirante o projeto Café Som Viola, neste sábado (28/3) das 9h às 12h, no Museu Vivo da Memória Candanga. Nesta edição, as instrumentistas convidadas são as violeiras Dayane Reis e Analy Asevedo. Com entrada gratuita, a programação inclui um café da manhã colaborativo, rodas de prosa, feira de artesanato e apresentações de artistas.

O café da manhã terá contribuições da produção do evento e dos participantes. "A proposta é que cada pessoa leve um item, compondo um café coletivo, diverso e compartilhado", explica o criador do projeto.

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Idealizado pelo presidente emérito do Clube do Violeiro Caipira, Volmi Batista, o projeto Café Som Viola surgiu da falta de adesão à cultura popular tradicional nas comunidades. Com o objetivo de incentivar o conhecimento sobre a música popular e a viola caipira, a iniciativa foi realizada duas vezes de forma espontânea na Candangolândia, em 2022 e depois mais quatro vezes com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, em 2024. "O projeto visa fortalecer a luta pela resistência, preservação e valorização da cultura caipira, propondo o resgate das tradições populares, bem como a consolidação e perpetuação de seu legado", conta o criador do projeto.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



